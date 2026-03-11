Cử tri trẻ háo hức, vinh dự mong chờ được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Trước Ngày toàn dân đi bầu cử, thành phố Huế như khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ hơn, các con đường, ngõ hẻm đều được trang hoàng tươi đẹp, với nhiều cờ hoa.

Hướng tới sự kiện quan trọng này, tuổi trẻ thành phố đang tích cực chung tay, phối hợp cùng các đoàn thể, tổ chức và địa phương trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ phát phiếu cử tri và tham gia trang trí các điểm bỏ phiếu.

Với đặc thù là địa phương có nhiều sinh viên đang theo học và nghiên cứu, thành phố Huế đã tổ chức các điểm bầu cử ngay tại các trường, nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định và phát huy quyền lợi, nghĩa vụ của công dân.

Thanh niên tham gia tích cực công tác bầu cử

Bí thư Thành Đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài cho biết nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là cử tri trẻ trong Ngày toàn dân đi bầu cử, Thành Đoàn Huế đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về lịch sử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong hệ thống chính trị.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố hiểu rõ hơn trách nhiệm công dân của mình đối với cuộc bầu cử.

Đặc biệt, Thành Đoàn Huế còn tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tôi là cử tri trẻ” với hình thức và nội dung hấp dẫn, hiện đại, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần lan tỏa thông tin về bầu cử trong giới trẻ thành phố.

Đang xem danh sách cử tri tại điểm bỏ phiếu Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, bạn Lê Huỳnh Vĩnh Hưng, sinh viên của trường, chia sẻ đây là lần đầu tiên được tham gia bầu cử nên rất háo hức và mong chờ.

Khi cầm lá phiếu trên tay, Hưng cảm nhận rõ trách nhiệm của mình và mong muốn lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho tiếng nói của cử tri và tận tâm phục vụ nhân dân.

Cũng lần đầu tham gia bầu cử, em Đinh Tiến Dũng, sinh viên Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế bồi hồi cho biết bản thân cảm thấy vui mừng, vinh dự khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Trước ngày bỏ phiếu, Dũng đã tìm hiểu kỹ danh sách các ứng cử viên được niêm yết tại điểm bầu cử của trường với mong muốn lựa chọn những đại biểu có tâm, có tầm, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và đem lại sự đổi thay cho đời sống của người dân.

Ông Hồ Hữu Nhật, Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế cho biết, để chuẩn bị cho ngày bầu cử, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với địa phương tổ chức hai điểm bỏ phiếu, với hơn 5.200 sinh viên tham gia bầu cử tại trường.

Các điểm bầu cử đã niêm yết danh sách cử tri và ứng cử viên theo đúng quy định. Trong thời gian qua, nhà trường cũng đẩy mạnh tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ bầu cử cho sinh viên; đồng thời đoàn viên, thanh niên tích cực hỗ trợ rà soát danh sách cử tri và trang hoàng cho điểm bỏ phiếu.

Điểm bầu cử trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, đã được trang hoàng, niêm yết danh sách cử tri và đại biểu ứng cử. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Chú trọng cử tri sinh viên

Với đặc thù là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của khu vực miền Trung-Tây Nguyên, Đại học Huế đã tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử tới đội ngũ viên chức, người lao động và sinh viên.

Nhiều cán bộ, giảng viên tiêu biểu của trường cũng được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Hiện Đại học Huế có 2 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI; 3 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa IX và 2 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân phường.

Đại học Huế đã tổ chức nhiều điểm bầu cử tại các đơn vị trực thuộc. Cụ thể, Trường Đại học Sư phạm có 2 tổ bầu cử (tổ 6 và tổ 7) thuộc phường Thuận Hóa, phục vụ sinh viên tham gia bầu cử.

Trường Đại học Y-Dược có 3 tổ bầu cử, trong đó 2 tổ (tổ 20 và 21) dành cho viên chức, người lao động và sinh viên; 1 tổ đặt tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế phục vụ bệnh nhân tham gia bầu cử.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh tổ chức 1 tổ bầu cử dành cho sĩ quan dự bị và khoảng 1.600 sinh viên đang học tập tại trung tâm.

Ngoài ra, các trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Khoa học, Đại học Luật và Đại học Nông Lâm mỗi đơn vị đều bố trí 1 tổ bầu cử để phục vụ sinh viên, viên chức và người lao động.

Ông Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Đại học Huế cho hay, nhằm đảm bảo việc tham gia bầu cử của viên chức, người lao động và sinh viên trong toàn Đại học Huế đúng quy định, phát huy quyền, nghĩa vụ công dân, Đại học Huế đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vận động viên chức, người lao động và sinh viên tích cực tham gia bầu cử; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp.

Việc có nhiều cán bộ, giảng viên của Đại học Huế tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thể hiện sự tin tưởng của các cấp, các ngành đối với đội ngũ trí thức của nhà trường; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của Đại học Huế trong việc đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị và sự phát triển của thành phố cũng như của đất nước, ông Bùi Văn Lợi nhấn mạnh.

Thành phố Huế có hơn 1 triệu cử tri. Qua các vòng hiệp thương, thành phố đã lập danh sách chính thức 17 người ứng cử đại biểu Quốc hội (trong đó có 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu), 89 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, 1.343 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã/phường. Đến nay, tất cả 40 xã/phường đã thành lập 676 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 15 khu vực bỏ phiếu riêng tại các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ sở y tế, trường học.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Huế cho hay, đến nay, thành phố đã hoàn thành việc biên tập và niêm yết danh sách, tiểu sử ứng cử viên tại các khu vực bỏ phiếu; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên gặp gỡ, chia sẻ chương trình hành động.

Ủy ban bầu cử tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền (từ nay đến hết ngày bầu cử 15/3) trên các phương tiện truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, xuyên suốt từ trung tâm thành phố đến cơ sở; bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, các thời điểm sát ngày bầu cử.

Các đơn vị tiếp tục rà soát, chỉnh lý danh sách cử tri khi có biến động; phân loại rõ cử tri thường trú, tạm trú, vãng lai; chú trọng cử tri là công nhân khu công nghiệp, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân…/.

