Cần Thơ: Không bỏ sót cử tri để bảo đảm quyền bầu cử trong ngày hội lớn

Chiều 11/3, Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện các cơ quan chuyên môn triển khai phần mềm phục vụ công tác bầu cử; thông tin quy trình nhập liệu các mẫu biên bản về kết quả bầu cử của các Ban bầu cử đại biểu quốc hội và các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng thời, các đại biểu đã có ý kiến góp ý về công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ cho biết hội nghị nhằm giúp các đồng chí được phân công lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác bầu cử của thành phố và các địa phương biết được trình tự công việc, nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ yêu cầu, các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố tiếp tục bám sát, thực hiện đầy đủ yêu cầu tại Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; gấp rút triển khai việc thiết lập bộ máy giúp việc, phân công các thành viên Ban bầu cử để theo dõi, tổng hợp các biên bản bầu cử của đơn vị; báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo hướng dẫn, yêu cầu của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử thành phố.

Các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố kiểm tra, đôn đốc việc bố trí các phòng bỏ phiếu và công việc bầu cử ở các phòng bỏ phiếu; công tác tiếp nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Tổ bầu cử; hướng dẫn việc nhận, tổng hợp và kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử của các Tổ bầu cử; lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử.

Ngoài ra, các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử; phối hợp, đôn đốc các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, nhất là các địa bàn đặc thù, đối tượng cử tri đặc thù và tuần lễ sát ngày bầu cử; phối hợp, đôn đốc Ủy ban Nhân dân cấp xã, các tổ bầu cử khẩn trương rà soát danh sách cử tri bảo đảm chính xác, không bỏ sót cử tri để bảo đảm quyền bầu cử của cử tri.

Các địa phương cần nắm chắc tình hình nhân dân, những nơi có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh; rà soát, chỉ đạo các xã, phường và tổ bầu cử chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử; phân công rõ nhiệm vụ, công việc các thành viên phụ trách bầu cử; tăng cường nhân lực để đảm nhiệm, phụ trách, hỗ trợ hoạt động cho công tác tổ chức bầu cử khi cần thiết./.

