Cử tri vùng biên giới, hải đảo kỳ vọng chính sách phát triển thiết thực sau bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thu hút sự quan tâm và kỳ vọng của cử tri cả nước. Công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc tại các địa phương.

Đảo đảm phục vụ tốt nhất cho cử tri đến bỏ phiếu

Ủy ban Nhân dân đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) thông tin, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo an toàn, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội của nhân dân.

Tại đặc khu Cồn Cỏ, công tác niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử; chỉnh trang, vệ sinh và trang trí khu vực bỏ phiếu… đã hoàn tất theo đúng quy định.

Công tác rà soát, cập nhật danh sách cử tri vẫn đang được thực hiện thường xuyên, kỹ lưỡng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch để nhân dân thuận tiện theo dõi và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình.

Toàn đặc khu có 1 khu vực bỏ phiếu đặt tại Nhà văn hóa Thanh niên và thành lập 1 tổ bầu cử để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Hiện, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử như: bàn ghế, hòm phiếu, phòng bỏ phiếu, pano, khẩu hiệu tuyên truyền… đã được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho cử tri đến bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được đặc khu Cồn Cỏ triển khai đồng bộ, hiệu quả và linh hoạt bằng nhiều hình thức.

Cùng với hệ thống loa truyền thanh, pano, khẩu hiệu trực quan, địa phương còn tăng cường tuyên truyền, lan tỏa thông tin về bầu cử đến cử tri thông qua nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook… nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc sáng suốt lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Đến thời điểm này, đặc khu Cồn Cỏ đã hoàn thành các nội dung công việc quan trọng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử. (Ảnh: TTXVN phát)

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Cồn Cỏ Trần Xuân Anh cho biết, đến thời điểm này, đặc khu Cồn Cỏ đã hoàn thành các nội dung công việc quan trọng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Trong đó, việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách các ứng cử viên đã được thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn nghiên cứu, tìm hiểu trước khi tham gia bầu cử.

Từ nay đến ngày bầu cử, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn; đồng thời triển khai các phương án phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cử tri vãng lai, nhất là ngư dân và các lực lượng đang thực thi nhiệm vụ trên biển vào đặc khu tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Song song với công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được đặc khu Cồn Cỏ triển khai chặt chẽ, đồng bộ.

Các lực lượng chức năng và lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án nhằm giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho quá trình tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn.

Theo Trung tá Hoàng Đình Phương, Phó Trưởng Công an đặc khu Cồn Cỏ, lực lượng Công an đặc khu Cồn Cỏ đã xây dựng các phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng vũ trên địa bàn để bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử.

Lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh; đồng thời tuyên truyền để người dân tích cực tham gia bỏ phiếu vào ngày 15/3/2026, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả và đúng quy định.

Những ngày này, trên khắp các trục đường chính và tuyến đường khu dân cư của đặc khu Cồn Cỏ luôn rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Không khí hướng về ngày hội lớn của toàn dân cũng lan tỏa trong mỗi người dân nơi đây. Nhiều cử tri đã chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Toàn đặc khu Cồn Cỏ có 1 khu vực bỏ phiếu đặt tại Nhà Văn hóa Thanh niên. (Ảnh: TTXVN phát)

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Ánh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia bầu cử tại đặc khu Cồn Cỏ nên rất mong đợi sự kiện này. Tôi đã đọc kỹ tiểu sử các ứng cử viên tham gia bầu cử sắp tới và hy vọng những đại biểu trúng cử sẽ có nhiều chính sách quan tâm hơn đến biển đảo và người dân sinh sống trên đảo.”

Cùng chung kỳ vọng, cử tri Nguyễn Thị Phương (đặc khu Cồn Cỏ) mong muốn các đại biểu được bầu sẽ luôn lắng nghe ý kiến của cử tri, quan tâm hơn đến đời sống của người dân, nhất là nhân dân ở vùng biên giới hải đảo còn nhiều khó khăn.

Người dân hy vọng các đại biểu sẽ chú trọng hơn đến những lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế cũng như bảo đảm điện, nước để người dân yên tâm phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân, đặc khu Cồn Cỏ đã sẵn sàng cho ngày bầu cử - ngày hội lớn của toàn dân.

Mỗi lá phiếu sẽ gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của cử tri đối với sự phát triển của đất nước nói chung cũng như hướng đến xây dựng đặc khu Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng-an ninh.

Chương trình hành động thiết thực, gắn với những vấn đề cử tri quan tâm

Tại tỉnh Tây Ninh, thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri và trình bày chương trình hành động của ứng cử viên, cử tri bày tỏ mong muốn lựa chọn được những đại biểu có năng lực, bản lĩnh, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, đủ tâm và tầm để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và của địa phương.

Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều người dân bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến chương trình hành động của các ứng cử viên.

Cử tri không chỉ quan tâm đến những cam kết chung mà còn mong muốn các chương trình hành động phải gắn với chuyên môn, kinh nghiệm công tác của từng ứng cử viên, thể hiện rõ trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của đất nước và địa phương trong nhiệm kỳ tới.

Cử tri phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, theo dõi danh sách và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI được niêm yết công khai tại địa phương. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Ông Lê Minh Thưởng (cử tri ấp 2, xã Dương Châu) cho biết, nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, ông nhận thấy nội dung được chuẩn bị khá công phu, bám sát những vấn đề mà người dân quan tâm.

Theo ông Thưởng, nhiều chương trình hành động đã đề cập đến các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững.

Chung quan điểm, ông Nguyễn Văn Mỹ (cử tri ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi) cho rằng, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần này được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc và đúng quy định.

Danh sách và tiểu sử của các ứng cử viên được công khai đầy đủ, giúp cử tri có điều kiện tìm hiểu kỹ về năng lực, quá trình công tác cũng như định hướng hoạt động của từng ứng cử viên.

Theo ông Mỹ, qua nghiên cứu tiểu sử và trực tiếp nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri nhận thấy nhiều ứng cử viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác và tâm huyết với sự phát triển của địa phương. Những chương trình hành động được trình bày khá thiết thực, gắn với những vấn đề cử tri quan tâm.

Không chỉ tại khu vực trung tâm, cử tri ở các địa bàn biên giới của tỉnh Tây Ninh cũng bày tỏ nhiều kỳ vọng đối với đội ngũ đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ tới. Theo ông Trần Văn Phúc (xã Ninh Điền), người dân địa phương đặc biệt quan tâm đến các chính sách phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh khu vực biên giới.

Theo ông Phúc, những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, đời sống của người dân vùng biên từng bước được cải thiện, hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước và các dịch vụ xã hội được đầu tư ngày càng đồng bộ. Tuy nhiên, khu vực biên giới vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là vấn đề việc làm và điều kiện phát triển sản xuất.

Cử tri tìm hiểu chương trình hành động và tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại khu vực niêm yết thông tin bầu cử ở tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

“Cử tri mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm hơn nữa đến các chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, đồng thời tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia,” ông Phúc chia sẻ.

Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết, các nhiệm vụ phục vụ bầu cử trên địa bàn tỉnh đang được triển khai đúng tiến độ. Các cấp, ngành tiếp tục rà soát các khâu tổ chức, bảo đảm công tác bầu cử được thực hiện dân chủ, đúng luật và an toàn./.

