Học giả Trung Quốc đánh giá cao cải cách và định hướng phát triển của Việt Nam

Giáo sư Mễ Lương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc) nhận định Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình đổi mới và phát triển của Việt Nam.

Giáo sư Mễ Lương đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Tổng Bí thư Tô Lâm, cho rằng việc ông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư thể hiện sự đồng thuận rộng rãi và sự đoàn kết trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn sau 40 năm Đổi mới kể từ Đại hội VI của Đảng năm 1986.

Trong bối cảnh thế giới trải qua nhiều biến động sâu sắc, Việt Nam vẫn kiên định đường lối cải cách, từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị-kinh tế và đạt được nhiều thành tựu phát triển đáng chú ý. Việc tổng kết kinh nghiệm 40 năm Đổi mới là cần thiết để tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển trong giai đoạn tới.

Giáo sư gợi ý Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực và suy thoái trong đội ngũ cán bộ, nhằm bảo đảm tính bền vững của công cuộc Đổi mới.

Đánh giá về mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính, học giả Trung Quốc cho rằng đây là những bước cải cách quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, giảm thủ tục hành chính và củng cố nền tảng chính trị cho quá trình phát triển lâu dài của Việt Nam./.

