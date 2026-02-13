3 nhóm giải pháp chủ yếu của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV

Nhiệm kỳ Đại hội XIV, Đảng xác định mục tiêu cốt lõi: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.”

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tổ chức ngày 7/2/2026 nêu rõ: Nhiệm kỳ Đại hội XIV, Đảng xác định mục tiêu cốt lõi: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.”

Về giải pháp đột phá, tiếp tục cụ thể hóa, triển khai quyết liệt, đồng bộ 3 đột phá đã được xác định trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trong giai đoạn mới, tiếp tục tập trung vào 3 nhóm giải pháp chủ yếu./.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương triển khai Nghị quyết Đại hội XIV Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TW chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.