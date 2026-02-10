Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng được triển khai trong một bối cảnh đặc biệt: tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp; yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới ngày càng cao, đồng thời phải triển khai nhiều nhiệm vụ rất lớn, rất khó và nhạy cảm, nhất là tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng ta phải chịu một mất mát vô cùng to lớn: sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người đã đặt nền móng đầu tiên cho công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Sự ra đi của đồng chí vừa là nỗi đau sâu sắc, vừa đặt ra yêu cầu rất cao về bản lĩnh, sự đoàn kết, vững vàng và trách nhiệm chính trị trong việc tiếp tục chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội.

Tổng Bí thư khẳng định, thành công của Đại hội XIV của Đảng là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó có đóng góp rất quan trọng của các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Nhấn mạnh những nỗ lực của thành viên các Tiểu ban đã kết tinh thành văn kiện, thành chủ trương, thành quyết sách lớn của Đảng, để Đại hội XIV của Đảng thật sự trở thành Đại hội của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển, Tổng Bí thư ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Tổng Bí thư nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, mở ra chặng đường hành động mới với khát vọng và những yêu cầu cao. Văn kiện đã có, chủ trương đã rõ, mục tiêu đã xác định; vấn đề quyết định lúc này là biến tinh thần Đại hội thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể, chuyển biến thực chất trong đời sống đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị, thành viên các Tiểu ban trên từng cương vị công tác của mình, tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết tham gia tích cực vào việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; tham gia đóng góp vào 2 đề án tổng kết lớn của Đảng: Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (năm 1991) để làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới; Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhìn lại một cách toàn diện chặng đường Đảng lãnh đạo đất nước giành độc lập, thống nhất, xây dựng và phát triển; từ đó vạch ra đường lối phát triển đất nước cho 100 năm tiếp theo, với tầm nhìn dài hạn, tư duy chiến lược và khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Trước thềm năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công; tiếp tục giữ vững tinh thần cống hiến, ngọn lửa nhiệt huyết và niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn./.