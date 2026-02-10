Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà Tết tại Ninh Bình

Ngày 10/2, Đoàn Công tác của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại Ninh Bình nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trao 1.564 suất quà, trị giá 1.000.000 đồng/suất cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Các phần quà được chuyển thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, các tổ chức chính trị-xã hội, hội đặc thù của tỉnh; đại diện Sở Nội vụ; đại diện Thường trực Đảng ủy các xã, phường: Tây Hoa Lư, Yên Thắng, Quỳnh Lưu, Quỹ Nhất, Hải Thịnh, Hồng Phong.

Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong năm 2025; đồng thời tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Ninh Bình sẽ tiếp tục đạt những thành tựu cao hơn nữa, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Nhân dịp Tết cổ truyền, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đầm ấm; năm mới, niềm tin mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới.

Tiếp đó, tại phường Nam Hoa Lư, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tặng 100 suất quà, trị giá 1.000.000 đồng/suất cho các hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Đoàn công tác của Quốc hội cũng chúc Tết, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn các xã: Chất Bình, Kim Sơn, Quang Thiện, Phát Diệm, Lai Thành, Định Hóa, Bình Minh, Kim Đông; Khánh Thiện, Yên Khánh, Khánh Nhạc, Khánh Trung, Khánh Hội với 900 suất quà, trị giá 1.000.000 đồng/suất. Tại xã Yên Từ, Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng 400 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn các xã: Yên Từ, Yên Mạc, Yên Mô, Đồng Thái.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thơm tại xóm 5A, xã Yên Mạc. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thơm tại xóm 5A, xã Yên Mạc.

Tại các điểm trao tặng quà Tết, Phó Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; chúc các hộ đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, để nhà nhà, người người đều được đón Tết đầm ấm./.

