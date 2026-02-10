Thành phố Hồ Chí Minh siết chặt xử lý xe dù, bến cóc dịp cận Tết

Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao kéo theo tình trạng xe dù, bến cóc hoạt động trở lại với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Các điểm đón, trả khách trái phép không còn xuất hiện công khai mà chủ yếu “núp bóng” cây xăng, bãi giữ xe, điểm rửa xe nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC08), nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Đông và Đông Bắc Thành phố đang trở thành “điểm nóng” của hoạt động xe dù, bến cóc trong thời gian giáp Tết, nhất là vào khung giờ chiều tối và ban đêm.

Tối 9/2, Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc tổ chức tuần tra, kiểm soát và lập chốt trên các tuyến đường Đỗ Mười (phường Tam Bình, khu vực gần chợ đầu mối Thủ Đức) và đường Xuyên Á (phường Dĩ An).

Chỉ trong hơn một giờ làm nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách vi phạm, chủ yếu là hành vi đón, trả khách không đúng địa điểm quy định trong hợp đồng vận chuyển.

Quá trình kiểm tra cho thấy khi bị xử lý, nhiều tài xế đưa ra các lý do như ghé đổ xăng, rửa xe hoặc đón khách quen. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát giao thông khẳng định đây là những thủ đoạn phổ biến nhằm hợp thức hóa hành vi đón khách trái phép và kiên quyết xử phạt theo đúng quy định.

Theo đại diện Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, nhiều cơ sở trên địa bàn chỉ được cấp phép trông giữ xe, rửa xe hoặc cho phương tiện ghé cây xăng nhưng thực chất lại tổ chức đón, trả khách trá hình.

Hoạt động này chủ yếu diễn ra vào buổi tối, có biểu hiện lách luật rõ rệt. Do hầu hết tài xế đều xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp pháp, lực lượng chức năng phải tăng cường ghi hình, thu thập chứng cứ thực tế để làm căn cứ xử lý.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận định trong thời điểm cận Tết, nhu cầu về quê và đi lại liên tỉnh tăng mạnh khiến xe dù, bến cóc hoạt động rầm rộ hơn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây ùn tắc cục bộ, chèo kéo khách, tự ý tăng giá vé, ảnh hưởng đến quyền lợi và an toàn của hành khách.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đã và đang duy trì cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đến hết ngày 28 tháng Chạp.

Trọng tâm là xử lý nghiêm các hành vi tổ chức điểm bán vé trái phép, đón trả khách sai quy định, phương tiện hoạt động không đúng tuyến, không đúng hợp đồng đã đăng ký.

Song song đó, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường rà soát điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải, kiểm tra giấy phép, phương tiện, bằng lái và điều kiện an toàn của tài xế.

Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân nên mua vé tại các bến xe, điểm bán vé chính thức hoặc lựa chọn các nhà xe uy tín; không đón xe dọc đường để bảo đảm an toàn và quyền lợi trong dịp cao điểm Tết.

Theo quy định tại điểm g khoản 5 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi đón, trả hành khách không đúng địa điểm ghi trong hợp đồng vận chuyển sẽ bị xử phạt tiền từ 1-2 triệu đồng./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Các bến xe khách liên tỉnh bán khoảng 60% vé xe Tết Thành phố Hồ Chí Minh đã lên các phương án tăng cường xe nhằm bảo đảm vận tải hành khách thông suốt và không để người dân lỡ Tết do thiếu phương tiện.