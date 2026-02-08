Tăng tốc thi công dự án Cảng hàng không Cà Mau

Tại Cà Mau, dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng là công trình trọng điểm, tạo đà bứt phá cho vùng cực Nam Tổ quốc. Đến nay, với sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công, tiến độ thi công công trình đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Tại gói thầu số 20 (thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ), không khí lao động những ngày giáp Tết nhộn nhịp. Đơn vị thi công đã huy động trên 50 kỹ sư, hàng trăm công nhân và trang thiết bị máy móc đảm bảo thi công đạt theo tiến độ.

Ông Nguyễn Đăng Tuấn, nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần xây dựng Lưu Nguyễn cho biết, gói thầu số 20 là cải tạo, mở rộng, nâng cấp nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ, tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng.

Theo dự kiến đến ngày 2/9/2026, hạng mục này sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Hiện tại đơn vị đang cố gắng, huy động nhân công, máy móc trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, mục tiêu hoàn thành trước khi vận hành khoảng 1 tháng.

Ông Nguyễn Đăng Tuấn cũng cho biết, để đảm bảo được tiến độ thì hiện tại công nhân làm thêm giờ thực hiện các hạng mục như ép cọc, đá móng... Tùy theo hạng mục công việc đơn vị sẽ tiến hành bố trí nhân công, máy móc thực hiện đầy đủ đảm bảo phương châm “cuốn chiếu” đảm bảo công trình vừa chất lượng vừa kịp theo tiến độ mà chủ đầu tư quy định.

Còn tại gói thầu số 12 (thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ), ông Phạm Cao Cường, Nhân viên Kỹ Thuật-Lữ đoàn 470 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) cho biết, hiện nay đơn vị đang làm triển khai các hạng mục: nạo vét hữu cơ, san lấp mặt bằng và đang triển khai hạng mục xử lý nền đất yếu của đường cất hạ cánh và các hạng mục khác.

Cũng theo ông Cường, mặc dù gói thầu thuộc dự án đối mặt với nhiều khó khăn như: nền đất yếu, nhiều sông hồ và vật liệu khan hiếm. Tuy nhiên, lãnh đạo Lữ đoàn 470 cũng như nhân viên của công ty đang nỗ lực để đưa máy móc, thiết bị và tìm nhiều đối tác cung cấp vật tư để sớm hoàn thành công trình theo tiến độ được giao.

Công nhân thi công hạng mục móng của nhà ga dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Ông Phạm Cao Cường cho hay, đến nay tất cả các hạng mục đều tăng cường nhân công, trang thiết bị máy móc để tổ chức thi công. Đặc biệt, đối với hạng mục xử lý nền đất yếu thì công nhân tổ chức thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Giữa cái nắng gắt chói chang của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Trên công trường những công nhân vẫn đang miệt mài thi công phần hạng mục của mình.

Anh Hồ Quang Đỉnh, công nhân Lữ đoàn 470 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn), chia sẻ: Dù thời tiết khắc nghiệt "nắng rất nhiều" nhưng tinh thần anh em chưa bao giờ hạ nhiệt. Khi Tết nguyên đán đã cận kề, anh em công nhân ai cũng mong mỏi được về quê sum họp gia đình. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, động viên kịp thời từ chỉ huy trưởng công trình, đội ngũ công nhân quyết tâm “ăn Tết trên công trường” để thi công xuyên Tết.

Dự án dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau với kinh phí đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 19/8/2025. Dự án có 2 gói thầu chính là gói thầu số 20, thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ và gói thầu số 12 thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ.

Ông Nguyễn Lê Tú, Giám đốc quản lý dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau cho biết, hiện trên công trường đơn vị thi công đã huy động gần 200 kỹ sư, nhân công và gần 150 máy móc trang thiết bị để phục vụ thi công. Hiện nay tiến độ công trình ở các hạng mục đều đạt so với kế hoạch, một số hạng mục có tiến độ vượt từ 15-30 ngày so với kế hoạch đề ra.

Cũng theo ông Nguyễn Lê Tú, mặc dù với điều kiện khó khăn là nền đất yếu, nhiều sông ngòi nhưng nhà thầu cũng chỉ đạo chủ đầu tư tranh thủ các điều kiện hiện có để tiến hành thi công đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Đồng thời, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ vẫn có các hạng mục thi công xuyên Tết, đơn vị cũng động viên tinh thần anh em công nhân ngoài công trường, tạo điều kiện anh em đón Tết.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung theo dõi, đôn đốc nhà thầu tiếp tục tăng cường nhân lực, máy móc để đẩy nhanh các hạng mục cốt lõi, đặc biệt là đường cất hạ cánh. Kiểm soát chặt chẽ từng khâu kỹ thuật, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong công trường. Tiếp tục duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh để sớm đưa công trình vào khai thác.

Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, Cảng hàng không Cà Mau đạt cấp 4C, công suất 1 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác là Code C (A320, A321) hoặc tương đương. Tầm nhìn đến năm 2050, cảng hàng không được định hướng nâng công suất lên 3 triệu hành khách/năm và 3.000 tấn hàng hóa/năm, tiếp tục duy trì là sân bay cấp 4C.

Dự án dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 9/2026. Đây là công trình trọng điểm, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng-an ninh, đồng thời giữ vai trò là cửa ngõ giao thông hàng không kết nối cực Nam của Tổ quốc với các trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước./.

