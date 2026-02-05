Đàn bò thoát khỏi xe tải gây tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Sáng 5/2, người dân sống dọc cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, đoạn qua địa bàn xã Sông Lũy (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, hai con bò bị xe ôtô đâm chết trên cao tốc đã được kéo vào lề đường để bảo đảm an toàn giao thông.

Tuy nhiên, sáu con bò khác vẫn đang trên khu vực đường cao tốc.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 4/2, tại Km191 cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), một xe tải chở tám con bò lưu thông theo hướng Khánh Hòa đi Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bung cửa sau và đàn bò chạy loạn giữa đường cao tốc, nơi các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao.

Tình huống xảy ra khá nhanh khiến nhiều tài xế đang điều khiển ô tô chạy trên cao tốc phải phanh gấp, cố gắng tấp vào các dải dừng khẩn cấp để tránh va chạm. Giao thông qua khu vực bị mất an toàn nghiêm trọng. Đã có ít nhất hai vụ tai nạn xảy ra khi phương tiện giao thông tông trúng bò đang chạy ngang đường, trong đó có một xe tải va chạm mạnh vào dải phân cách.

Nhiều phương tiện khác cũng va chạm với bò, hư hỏng phần đầu xe, thân xe nhưng không trình báo hoặc không thể dừng lại giữa đêm tối trên cao tốc. Rất may, các vụ việc không gây thương vong về người, song thiệt hại tài sản đối với các phương tiện là không nhỏ và nguy cơ tai nạn nghiêm trọng xảy ra.

Ngay trong đêm, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã nhanh chóng phối hợp các lực lượng liên quan xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đoạn đường.

Trong sáng 5/2, tài xế xe tải chở bò đang phối hợp các đơn vị tìm kiếm đàn bò bị thất lạc, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ các vụ va chạm liên quan.

Vụ việc là lời cảnh báo cho các đơn vị vận tải về việc chằng buộc, kiểm tra khóa cửa xe chở gia súc, hàng hóa khi lưu thông trên cao tốc. Một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các cung đường lưu thông tốc độ cao./.

