Camera AI “không ngủ”, đo nồng độ cồn từ sáng mùng 1 Tết

Ngày 3/2, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết cơ quan chức năng không cấm người dân uống rượu, bia ngày Tết. Tuy nhiên việc lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn là nguy hiểm và không được phép.

“Điều chỉnh cách ứng xử với phong tục cho phù hợp không có nghĩa là xóa bỏ truyền thống. Tết sẽ không còn vui vẻ nếu chúng ta ra đường mà không an toàn trở về”, đại diện Cục Cánh sát Giao thông thông tin.

Đo nồng độ cồn từ 10h sáng mùng 1 Tết, xử lý không ngoại lệ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông đã ban hành kế hoạch tổng thể bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội đầu năm 2026. Căn cứ lịch nghỉ Tết của người lao động từ ngày 14 đến hết ngày 22/2, lực lượng Cục Cảnh sát Giao thôngsẽ tổ chức cao điểm làm nhiệm vụ trước và sau kỳ nghỉ thêm hai ngày.

Theo kế hoạch, từ 10h sáng mùng 1 Tết, lực lượng Cục Cảnh sát Giao thông trên toàn quốc sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Việc xử lý vi phạm được thực hiện theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không vì kiêng kỵ ngày Tết mà nương tay.

Cảnh sát giao thông tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông như sử dụng rượu bia, ma túy khi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai làn, chuyển hướng không có tín hiệu, chở quá tải, quá khổ hoặc cơi nới thùng hàng. Các hành vi tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ cũng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Camera AI hoạt động xuyên Tết

Cục Cảnh sát Giao thông cho biết hệ thống camera giám sát trên các tuyến cao tốc và trục giao thông trọng điểm của các địa phương sẽ hoạt động liên tục 24/24 trong suốt dịp Tết, trong đó có cả những hệ thống camera AI mới được triển khai. Việc giám sát tự động giúp phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời, hạn chế tình trạng chủ quan, coi thường pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông.

“Camera AI không ngủ và hoạt động xuyên Tết, người lái xe cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định”, đại diện Cục Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo.

Phân luồng từ xa, hạn chế xe tải nặng vào giờ cao điểm

Tại các tuyến cửa ngõ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các trục cao tốc, liên tỉnh, lực lượng chức năng sẽ triển khai phương án phân luồng từ xa nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài, nhất là trong những ngày cao điểm trước và sau kỳ nghỉ Tết, khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

Đối với những tuyến quốc lộ có mật độ xe máy lớn, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ xem xét cấm xe ô tô trọng tải lớn theo khung giờ nhằm tránh xung đột giao thông và hạn chế nguy cơ tai nạn. Trong trường hợp xuất hiện các điểm ùn ứ nghiêm trọng, lực lượng chức năng sẽ bố trí xe đặc chủng để dẫn các đoàn xe máy thoát khỏi khu vực ùn tắc.

Song song với đó, Cục Cảnh sát Giao thông tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, xử lý nghiêm các hành vi đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người, lùi xe hoặc quay đầu trên cao tốc, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Không đứng tranh cãi trên đường cao tốc khi xảy ra va chạm

Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông lưu ý khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn trên đường, đặc biệt là trên cao tốc, người điều khiển phương tiện cần bật đèn cảnh báo khẩn cấp, đặt các vật dụng cảnh báo nguy hiểm để thu hút sự chú ý của các xe khác và nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp hoặc sát lề đường bên phải nếu điều kiện cho phép.

Với những vụ va chạm nhẹ chỉ gây thiệt hại về tài sản, các bên có thể chụp ảnh, đánh dấu hiện trường để phục vụ việc giải quyết sau đó, đồng thời nhanh chóng di chuyển phương tiện ra khỏi làn xe chạy nhằm tránh gây ùn tắc và nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh, tuyệt đối không đứng giữa cao tốc để tranh cãi, bởi hành vi này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn có thể dẫn tới những tai nạn liên hoàn nghiêm trọng.

Cẩn trọng khi đi gần xe container

Từ thực tế nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe đầu kéo, container, Cánh sát Giao thông khuyến cáo người điều khiển các phương tiện khác cần giữ khoảng cách an toàn, không bám đuôi xe container, không vượt bên phải và không đi song song lâu ở hai bên hông xe. Khi vượt, cần quan sát kỹ và vượt dứt khoát, tuyệt đối không cắt đầu xe container.

Đối với tài xế xe container, Cảnh sát Giao thông yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ quy định về tốc độ, làn đường và thời gian lái xe, tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, đồng thời không chở quá tải và kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện trước khi lưu thông.

Chú ý các cung đường đồi núi

Dịp Tết, lượng phương tiện di chuyển lên các khu vực miền núi, vùng cao thường tăng mạnh trong khi đây là những tuyến đường tiềm ẩn nhiều rủi ro do địa hình dốc, nhiều khúc cua, mặt đường hẹp, thường xuyên có sương mù và mưa khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Để bảo đảm an toàn, Cánh sát Giao thông khuyến cáo tài xế cần kiểm tra kỹ phương tiện trước khi xuất phát, bảo đảm sức khỏe và sự tỉnh táo khi lái xe. Khi di chuyển trên các đoạn đường cong, dốc hoặc trơn trượt, tài xế cần giảm tốc độ xuống dưới 40km/h, bật đèn sương mù, đèn gầm và tuyệt đối không lấn sang làn đối diện để vượt xe khi tầm nhìn bị hạn chế.

Với xe số sàn, nên đi số thấp, tránh rà phanh liên tục trừ trường hợp khẩn cấp. Trong điều kiện thời tiết xấu, sương mù dày đặc hoặc mặt đường trơn trượt, người lái xe cần cân nhắc việc tạm dừng hành trình để bảo đảm an toàn.

Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, yêu cầu đặt ra trong đợt cao điểm Tết Bính Ngọ 2026 là dự báo đúng và xử lý kịp thời mọi nguy cơ mất an toàn, ùn tắc giao thông và các hành vi gây rối trật tự công cộng, với tinh thần xuyên suốt là phục vụ người dân đi lại thuận lợi, an toàn.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác của mỗi người tham gia giao thông. Bởi sau tay lái không chỉ là sự an toàn của bản thân mà còn là sinh mạng của nhiều người khác.

“Mong muốn lớn nhất là mỗi người ra đường đều có thể trở về nhà an toàn”, đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh.

Trong dịp Tết, đường dây nóng của Cục Cảnh sát Giao thông 1900 8099 sẽ ứng trực 24/7 để tiếp nhận phản ánh của người dân về các tình huống như tai nạn, xe khách nhồi nhét, sự cố trên cao tốc và các vấn đề phát sinh liên quan đến trật tự, an toàn giao thông./.