Khẩn trương điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc rượu làm 2 người tử vong tại Đồng Tháp

Ngày 2/2, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày 29/1/2026 tại ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp, khiến 2 người tử vong sau khi uống rượu ngâm.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Tháp, vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc liên quan đến sản phẩm rượu ngâm, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng nếu không được kiểm soát, ngăn chặn kịp thời.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách.

Trong đó, chỉ đạo các bệnh viện nơi có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tích cực cứu chữa người bệnh nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, nhằm giảm thiểu thấp nhất tác động xấu đến sức khỏe và tính mạng người dân.

Cùng với công tác điều trị, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp được yêu cầu phối hợp với Sở Công Thương tỉnh và các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành truy xuất nguồn gốc, dừng lưu thông ngay các sản phẩm rượu nghi ngờ gây ngộ độc; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định (nếu có).

Cục An toàn thực phẩm đồng thời yêu cầu địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ và các cơ sở nấu rượu thủ công.

Việc kiểm soát nhằm kịp thời ngăn chặn các loại rượu được sản xuất, pha chế không bảo đảm an toàn thực phẩm, rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng khi lưu thông trên thị trường.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, gồm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2633/BYT-ATTP ngày 30/4/2025 của Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; Kế hoạch số 1941/KH-BCĐTƯATTP ngày 23/12/2025 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2026; cùng Công văn số 656/BYT-ATTP ngày 1/2/2026 của Bộ Y tế về chủ động bảo đảm an toàn, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ việc về Cục theo quy định, bảo đảm công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm được triển khai nghiêm túc, hiệu quả trên địa bàn./.

