Lan tỏa yêu thương qua Chương trình "Tết đồng bào 2026" tại Tuyên Quang

Trong khuôn khổ hoạt động thường niên mang tên “Tết đồng bào”, ngày 30-31/1/2026, Bệnh viện Hữu Nghị đã phối hợp Trung tâm Truyền hình Nhân đạo tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Chương trình "Tết đồng bào 2026" góp phần lan tỏa sâu rộng thông điệp nhân ái và tinh thần sẻ chia vì sức khỏe cộng đồng đối với người dân vùng sâu, vùng xa.

Đoàn công tác do PGS.TS.Nguyễn Thế Anh-Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị làm Trưởng đoàn cùng sự tham gia của các bác sỹ-là lãnh đạo bệnh viện, cán bộ chủ chốt và điều dưỡng đến từ nhiều các khoa phòng.

Bác sỹ Bệnh viện Hữu Nghị khám, tư vấn sức khỏe cho người dân. (Ảnh: Vietnam+)

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thế Anh nhấn mạnh, “‘Tết đồng bào” là hoạt động mà Bệnh viện Hữu Nghị luôn dành nhiều tâm huyết không chỉ nhằm mang dịch vụ y tế thiết thực đến gần hơn với người dân vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn mà còn là dịp để đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Hữu Nghị thể hiện trách nhiệm xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái và sẻ chia. Đây là năm thứ 8 Bệnh viện Hữu Nghị đồng hành cùng Truyền hình nhân đạo phối hợp tổ chức Tết đồng bào tại các địa phương. Chúng tôi mong rằng, sự quan tâm thiết thực này sẽ góp phần giúp bà con đón Tết an lành, ấm áp và trọn vẹn hơn. ”

Với tinh thần trách nhiệm và tận tâm, các bác sỹ đã trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân; hướng dẫn kiến thức phòng bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe giúp bà con chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, đặc biệt trong dịp Tết điều kiện thời tiết giá lạnh.

Bệnh viện Hữu nghị phát thuốc miễn phí cho bà con trong chương trình “Tết đồng bào 2026”. (Ảnh: Vietnam+)

Trong chuyến công tác, các bác sỹ đã phát hiện nhiều trường hợp bệnh lý như tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa đường máu, các bệnh về đường tiết niệu, sỏi mật... Các trường hợp này đã được các bác sỹ hướng dẫn cụ thể về cách thức điều trị kịp thời để tránh các tai biến xảy ra.

Bên cạnh hoạt động khám bệnh, tư vấn và phát thuốc Bệnh viện Hữu Nghị phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sở giao dịch gửi tới bà con nhiều phần quà ý nghĩa.

Đoàn công tác tặng quà cho người dân trong chương trình “Tết đồng bào 2026”. (Ảnh: Vietnam+)

Chương trình “Tết đồng bào 2026” tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín của Bệnh viện Hữu Nghị trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời góp phần vun đắp những giá trị nhân văn để hơi ấm của tình người lại được lan tỏa đến khắp mọi miền đất nước mỗi độ Xuân về.

Bà con các dân tộc xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang vô cùng phấn khởi khi được các bác sỹ từ trung ương về khám bệnh và quan tâm tới chăm sóc sức khỏe của người dân vùng sâu vùng xa.

Chương trình đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng đồng bào các dân tộc, chính quyền xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang về một chương trình nhân văn vào thời điểm có ý nghĩa nhất trong năm./.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân tại Huế Thông qua hoạt động này, nhiều trường hợp bệnh lý được phát hiện sớm, giúp người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng ngừa bệnh tật.