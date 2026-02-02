Thí điểm áp dụng quy định về đào tạo thực hành y khoa đối với lực lượng vũ trang

Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/2026/NQ-CP về thí điểm áp dụng điểm b khoản 1 Điều 15 và điểm c khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017 quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với lực lượng vũ trang (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng).

Điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 111/2017/NĐ-CP quy định:

Cơ sở giáo dục có quyền được kê khai người giảng dạy thực hành của cơ sở thực hành là giảng viên cơ hữu trong các trường hợp:

Cơ sở giáo dục công lập được kê khai người giảng dạy thực hành của cơ sở thực hành công lập thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này là giảng viên cơ hữu nếu đã được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp bộ môn trở lên tại cơ sở giáo dục;

Cơ sở giáo dục ngoài công lập được kê khai người giảng dạy thực hành của cơ sở thực hành ngoài công lập thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này là giảng viên cơ hữu nếu đã được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp bộ môn trở lên tại cơ sở giáo dục;

Một người chỉ được kiêm nhiệm và kê khai là giảng viên cơ hữu tại một cơ sở giáo dục; không áp dụng quy định này với các cơ sở thực hành của lực lượng vũ trang.

Trong đó, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 111/2017/NĐ-CP quy định yêu cầu đối với cơ sở giáo dục trong tổ chức đào tạo thực hành. Theo đó, cơ sở giáo dục có ngành, chuyên ngành đào tạo về khám bệnh, chữa bệnh phải ký hợp đồng hoặc có 1 cơ sở thực hành là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện ít nhất 50% thời lượng của chương trình thực hành và đáp ứng các yêu cầu sau đây:

Là bệnh viện hạng I hoặc bệnh viện được phép thực hiện kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật từ tuyến I trở lên đối với đào tạo trình độ sau đại học, đào tạo trình độ đại học ngành y đa khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt; là bệnh viện hạng II hoặc bệnh viện được phép thực hiện kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật từ tuyến II trở lên đối với đào tạo trình độ đại học các ngành khác thuộc khối ngành sức khỏe; là bệnh viện hạng III hoặc hoặc bệnh viện được phép thực hiện kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật từ tuyến III trở lên đối với đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp khối ngành sức khỏe.

Có ít nhất 20% người giảng dạy chương trình thực hành là người làm việc cơ hữu của cơ sở giáo dục có đăng ký hành nghề tại cơ sở thực hành và được cơ sở thực hành bố trí làm công tác khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề.

Điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định số 111/2017/NĐ-CP quy định:

Người giảng dạy thực hành của cơ sở thực hành công lập thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này đáp ứng yêu cầu được kiêm nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, trưởng, phó khoa, bộ môn của cơ sở giáo dục công lập theo quy định của pháp luật hiện hành về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và được hưởng các quyền lợi như giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục trong việc bổ nhiệm chức danh và xét tặng danh hiệu đối với nhà giáo theo quy định của pháp luật, trừ cơ sở thực hành của lực lượng vũ trang.

Điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định số 111/2017/NĐ-CP quy định:

Người giảng dạy thực hành của cơ sở giáo dục công lập đáp ứng yêu cầu được kiêm nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, trưởng, phó các khoa chuyên môn tại cơ sở thực hành công lập thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này theo quy định của pháp luật hiện hành về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, trừ cơ sở thực hành của lực lượng vũ trang.

Trước đây, theo Nghị định số 111/2017/NĐ-CP thì không áp dụng các quy định trên với các cơ sở thực hành của lực lượng vũ trang. Do vậy, giảng viên của các cơ sở đào tạo không được giảng dạy thực hành tại các bệnh viện Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân và bác sỹ của Bệnh viện Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân không được làm giảng viên cơ hữu, kiêm nhiệm trưởng khoa, bộ môn của cơ sở đào tạo; dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện hỗ trợ nhân lực, chuyên môn từ các cơ sở đào tạo với các Bệnh viện Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân.

Để khắc phục bất cập trên, Chính phủ ban hành Nghị quyết cho phép thí điểm áp dụng điểm b khoản 1 Điều 15 và điểm c khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 111/2017/NĐ-CP đối với lực lượng vũ trang nhằm tạo cơ sở pháp lý trong việc thu hút, hỗ trợ nhân lực chất lượng cao tại các cơ sở y tế nói chung và cơ sở y tế thuộc lực lượng vũ trang nói riêng; tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực, tạo môi trường trao đổi khoa học trong khối ngành sức khỏe giữa cán bộ y tế nói chung và cán bộ y tế trong lực lượng vũ trang nói riêng.

Nghị quyết 01/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2026 và được thực hiện trong 5 năm, trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành có hiệu lực sau ngày có hiệu lực của Nghị quyết này có quy định khác thì thực hiện theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đó./.

