Bộ Y tế: Huy động mọi nguồn lực cho công tác chăm sóc bà mẹ và trẻ em

Trong Tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2025, các địa phương sẽ huy động mọi nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia, ủng hộ của toàn xã hội, đặc biệt là chính quyền các cấp đối với công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025 với chủ đề "Chăm sóc sau sinh toàn diện- Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé," do Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam đã long trọng tổ chức sáng 27/9 tại Lào Cai.

Ông Nguyễn Tri Thức cho hay sau gần 30 năm, với sự nỗ lực của ngành y tế và các cấp, ngành, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em ở Việt Nam đã đạt những thành tựu đáng khích lệ. Tỷ lệ tử vong mẹ đã giảm trên 5 lần, từ mức 233/100.000 trẻ đẻ sống năm 1990 xuống còn trên 44/100.000 trẻ đẻ sống năm 2024, đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm hơn 4 lần từ 44‰ xuống còn 11,6‰; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm gần 4 lần, từ mức 58‰ xuống còn 18,2‰.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại sự chênh lệch đáng kể về tử vong mẹ, tử vong trẻ em giữa các vùng địa lý, giữa các vùng kinh tế- xã hội và giữa các nhóm dân tộc. Tỷ lệ tử vong tại miền núi, vùng sâu, vùng xa cao gấp 2-3 lần so với vùng thành thị, đồng bằng. Đặc biệt, tử vong mẹ ở phụ nữ dân tộc H'Mông cao gấp hơn 7 lần so với dân tộc Kinh, Tày (203/100.000 so với 28,5/100.000 trẻ đẻ sống).

Các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Kon Tum, Đắc Nông, Lào Cai vẫn có tỷ suất tử vong mẹ và tử vong trẻ em dưới 1 tuổi, dưới 5 tuổi cao nhất, gấp 2-3 lần so với trung bình cả nước. Chăm sóc trước, trong và sau sinh tăng lên đáng kể, tuy nhiên tỷ lệ bà mẹ được chăm sóc trong tuần đầu sau sinh mới đạt khoảng 76% và thấp hơn rất nhiều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Y tế phân tích, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh còn hạn chế, đặc biệt tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; chất lượng dịch vụ chưa đồng đều; phong tục, tập quán lạc hậu trong chăm sóc, nuôi dưỡng bà mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em vẫn còn tồn tại; tình trạng phụ nữ có thai không đi khám, không quản lý thai, sinh con tại nhà vẫn khá phổ biến ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ y tế làm công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Tri Thức đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức Tuần lễ làm mẹ an toàn tại địa phương theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Sự quan tâm, ủng hộ và tham gia tích cực của toàn xã hội sẽ góp phần nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tiến tới giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ em ở Việt Nam.

Làm mẹ an toàn là một trong các nội dung quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Mục tiêu của làm mẹ an toàn là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tỷ lệ tai biến sản khoa, giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh. Chính vì vậy, nội dung giáo dục sức khoẻ về làm mẹ an toàn luôn được Tổ chức Y tế thế giới và nhiều quốc gia quan tâm đưa vào Chiến lược chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên toàn cầu.

Giảm tử vong mẹ, giảm tử vong trẻ em, giảm suy dinh dưỡng trẻ em là những mục tiêu phản ánh sự phát triển y học, cũng như sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước đối với lĩnh vực y tế.

Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 1/10-7/10 trên phạm vi toàn quốc. Các hoạt động trọng tâm bao gồm: đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế; tăng cường chất lượng truyền thông, tư vấn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau sinh thường hoặc sinh mổ; khuyến khích nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sau sinh toàn diện. Đây cũng là dịp để toàn ngành y tế tiếp tục chủ động và tích cực triển khai Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với mục tiêu hướng tới là không một bà mẹ, không một trẻ em nào ở Việt Nam bị bỏ lại phía sau./.

