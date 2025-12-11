Ưu tiên thúc đẩy liên thông dữ liệu, phục vụ khám chữa bệnh từ xa

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục ưu tiên hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa chuyên môn, thúc đẩy liên thông dữ liệu, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ y tế trong môi trường số để thúc đẩy công tác khám chữa bệnh từ xa.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo Việt Nam-Hàn Quốc về khám bệnh, chữa bệnh từ xa lần thứ hai diễn ra ngày 11/12, tại Hà Nội, do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp cùng Tổ chức Chăm sóc Sức khỏe Quốc tế Hàn Quốc (KOFIH) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, tại Việt Nam, y tế từ xa không còn là một giải pháp tình thế của giai đoạn dịch bệnh, mà đã trở thành một cấu phần chiến lược trong tổ chức hệ thống y tế hiện đại. Từ hơn 1.000 điểm cầu được thiết lập trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19, đến nay mô hình khám chữa bệnh từ xa tiếp tục được duy trì, mở rộng và từng bước đi vào chiều sâu, phục vụ hàng vạn lượt người dân mỗi năm, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa và nhóm yếu thế.

Song hành với triển khai thực tiễn, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho lĩnh vực này. Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 cùng các nghị định và thông tư hướng dẫn đã chính thức thừa nhận, điều chỉnh và tạo hành lang pháp lý cho hoạt động khám chữa bệnh từ xa. Đây là một bước tiến quan trọng, thể hiện quyết tâm của Nhà nước trong việc đưa công nghệ vào phục vụ quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân một cách công bằng và an toàn.

“Y tế từ xa không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà là một phương thức tổ chức lại dịch vụ y tế theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, rút ngắn khoảng cách địa lý, chia sẻ tri thức chuyên môn và nâng cao năng lực của tuyến y tế gần dân nhất. Tuy nhiên, để y tế từ xa phát triển bền vững, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc kết nối. Thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, xây dựng niềm tin số và thiết kế cơ chế vận hành dài hạn,” Giáo sư Trần Văn Thuấn chỉ rõ.

Hội thảo Việt Nam-Hàn Quốc về y tế từ xa lần thứ hai sẽ tạo ra những giá trị mới, không chỉ cho dự án cụ thể, mà còn cho quan hệ hợp tác y tế giữa hai quốc gia và cho tương lai của y tế số tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho hay, việc chuẩn hóa dữ liệu khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế rất quan trọng để ứng dụng bệnh án điện tử phục vụ khám chữa bệnh từ xa. Các bệnh viện cần phải nâng cấp hạ tầng phần cứng, quy trình quản lý đáp ứng vận hành và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thông tin theo cấp độ 2 theo mức hiện nay và cấp độ 3.

Đặc biệt, các bệnh viện cần tham khảo các mẫu bệnh án chuyên khoa phù hợp, tham gia góp ý các bộ tiêu chuẩn do Bộ Y tế dự thảo và ban hành. Bên cạnh đó, các bệnh viện cần chuẩn bị nguồn lực để nâng cấp phần mềm bệnh án điện tử theo chuẩn cấu trúc liên thông và chuẩn thuật ngữ…

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi, mang tính chiến lược trong việc xây dựng hệ thống y tế số hiện đại: từ chuẩn hóa dữ liệu, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đến ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc sức khỏe…/.

Phát triển y tế từ xa: Hợp tác quốc tế vì sức khỏe cộng đồng Ngày 26/6, Bộ Y tế phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tổ chức Hội thảo Việt Nam-Hàn Quốc về khám, chữa bệnh, với chủ đề phát triển y tế từ xa, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.