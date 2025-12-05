Cả nước tiếp nhận gần 1,7 triệu đơn vị máu từ những người hiến tình nguyện

Năm 2025 toàn quốc đã vận động, tiếp nhận hơn 1,7 triệu đơn vị máu, tương đương 1.74% dân số hiến máu. Nhiều chiến dịch hiến máu lớn đã được triển khai sâu rộng...

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 30 Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động Hiến máu tình nguyện, diễn ra ngày 5/12.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động Hiến máu tình nguyện cho hay trong năm 2025, mặc dù nhiều địa phương triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, công tác chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện vẫn luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi.

Công tác phối hợp chỉ đạo, đôn đốc giữa Hội Chữ thập đỏ các cấp - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo với ngành Y tế, các ban, ngành, đoàn thể địa phương được tăng cường, linh hoạt và thường xuyên, góp phần huy động kịp thời nguồn người hiến máu.

Trong năm qua, hoạt động truyền thông được triển khai rộng khắp, giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người bệnh, công tác tư vấn, chăm sóc người hiến máu, chế độ chính sách và tôn vinh, khen thưởng được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, tạo động lực duy trì và phát triển lực lượng hiến máu tình nguyện trong cộng đồng.

Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố và Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia, năm 2025 toàn quốc đã vận động, tiếp nhận 1.748.935 đơn vị máu, đạt 94% chỉ tiêu kế hoạch, tương đương 1.74% dân số hiến máu. Có 16/36 tỉnh, thành phố, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đạt và vượt chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo Quốc gia giao.

Các hoạt động hiến máu tình nguyện tập trung cao điểm trong các chiến dịch, sự kiện lớn trong năm, đó là: Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng; Hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện"- 7/4; Chiến dịch Những giọt máu hồng - hè và chương trình "Hành trình Đỏ".

Tại Hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, các đơn vị tham gia thảo luận tại phiên họp trong đó cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị; cùng một số nội dung liên quan về khó khăn trong phát động lan tỏa phong trào từ cơ sở, công tác thi đua khen thưởng, bảo mật thông tin công tác hiến máu tình nguyện…/.

Thành lập điểm hiến máu cố định đầu tiên trong cả nước Ngày 28/8, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai thành lập điểm hiến máu tình nguyện cố định.