Thành lập điểm hiến máu cố định đầu tiên trong cả nước

Ngày 28/8, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai thành lập điểm hiến máu tình nguyện cố định.

Đây là điểm hiến máu tình nguyện cố định đầu tiên được triển khai tại khu vực Đông Nam Bộ và cả nước, là mô hình thí điểm cho chương trình xây dựng mạng lưới tiếp nhận máu cố định do Trung tâm Truyền máu - Bệnh viện Chợ Rẫy chủ trì.

Điểm hiến máu cố định tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trong giai đoạn đầu tổ chức tiếp nhận máu từ 7 đến 11 giờ, các ngày thứ 3, 5, 6 hàng tuần. Sau đó, căn cứ vào nhu cầu, Bệnh viện sẽ triển khai vào tất cả các ngày trong tuần.

Dự kiến, mỗi buổi điểm hiến máu tiếp nhận khoảng 50 đơn vị máu, tương đương 600 - 650 đơn vị/tháng; trung bình 10.000 đơn vị/năm, đáp ứng 60 - 70% nhu cầu truyền máu của Bệnh viện.

Các chế phẩm máu sẽ được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để xử lý, sau đó đưa trở lại phục vụ điều trị tại các cơ sở y tế. Chỉ trong buổi sáng đầu tiên đi vào hoạt động, điểm hiến máu đã tiếp nhận gần 30 đơn vị.

Qua nhiều nguồn tin, chị Phạm Thị Thanh, ngụ phường Hố Nai, Đồng Nai biết điểm hiến máu tình nguyện cố định tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới được thành lập, nên đã nhanh chóng đăng ký và tham gia hiến máu với mong muốn nguồn máu của mình có thể kịp thời cứu sống được nhiều bệnh nhân.

“Trước đây muốn hiến máu tôi phải chờ các đợt lưu động, khá bất tiện. Nay có điểm cố định, người dân có thể chủ động hiến máu bất cứ lúc nào, tôi rất vui vì nguồn máu của mình có thể kịp thời cứu sống bệnh nhân,” chị Thanh chia sẻ.

Ông Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, trung bình mỗi năm Bệnh viện cần hơn 17.000 đơn vị máu, chiếm khoảng 66% tổng nhu cầu toàn tỉnh, chủ yếu cho cấp cứu, phẫu thuật và điều trị bệnh lý huyết học.

Từ tháng 7/2025, tình trạng thiếu máu cục bộ diễn ra trong cả nước, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều trị. Việc thành lập điểm hiến máu cố định là giải pháp cần thiết và cấp bách.

Khi triển khai mô hình này, Bệnh viện có thể chủ động nhân lực, cơ sở vật chất, vật tư, còn người hiến máu thuận tiện về thời gian.

Các quy trình chuyên môn được Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ và giám sát, còn đội ngũ trực tiếp thực hiện là bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Đây là bước ngoặt trong việc huy động nguồn máu bền vững từ cộng đồng.

Điểm hiến máu cố định không chỉ giúp giảm tải cho các đợt lưu động mà còn tạo điều kiện để vận động người dân hiến máu thường xuyên, khoa học, an toàn, theo đúng định hướng của Bộ Y tế và kế hoạch nhân rộng mô hình của Trung tâm Truyền máu - Bệnh viện Chợ Rẫy tại khu vực Đông Nam Bộ.

Thạc sỹ Phạm Lê Nhật Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền máu - Bệnh viện Chợ Rẫy nhấn mạnh: Xu hướng hiện nay trên thế giới là tăng cường điểm hiến máu cố định, giảm dần hiến máu lưu động vì nhiều ưu điểm, người dân tiếp cận dễ dàng, thuận lợi và an toàn hơn, góp phần gia tăng nguồn máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu điều trị.

Điểm hiến máu tình nguyện cố định tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai là mô hình mẫu, Trung tâm Truyền máu dự kiến sẽ nhân rộng mô hình từ năm 2026.

Trong quá trình hoạt động, Trung tâm Truyền máu sẽ đánh giá lại sau một thời gian hoạt động, tạo mô hình chuẩn để áp dựng cho các đơn vị khác./.

