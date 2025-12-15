Bệnh viện đầu tiên đạt chứng nhận kiểm định chất lượng tiêu chuẩn Hoa Kỳ AACI

Ngày 15/12 tại Cần Thơ, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ công bố đạt chứng nhận kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ AACI (American Accreditation Commission International).

Đây là bệnh viện đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và là một trong số rất ít cơ sở y tế trên cả nước được AACI công nhận, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế của ngành y tế vùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp khẳng định, việc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đạt chứng nhận AACI không chỉ là niềm tự hào của riêng bệnh viện, còn là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành y tế thành phố và toàn vùng.

Chứng nhận này cho thấy Bệnh viện đáp ứng những yêu cầu rất khắt khe về an toàn người bệnh, chất lượng chuyên môn, quản trị bệnh viện, cơ sở vật chất, trang thiết bị và đặc biệt là văn hóa lấy người bệnh làm trung tâm-những giá trị cốt lõi của y tế hiện đại theo chuẩn quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Dấu mốc này mở ra cơ hội để người dân trong vùng được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp kỳ vọng thời gian tới Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ sẽ tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở vật chất, mở rộng các chuyên khoa chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số và duy trì vững chắc văn hóa an toàn người bệnh theo chuẩn quốc tế. Thành phố cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y tế, trong đó có Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, phát triển bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Đàm Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cho biết: Từ tháng 3 đến tháng 10/2025, đoàn chuyên gia AACI đã trực tiếp khảo sát, đào tạo và đánh giá chất lượng bệnh viện theo nhiều tiêu chí. Kết quả, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đạt tỷ lệ 92,16%. Chứng nhận AACI là cam kết mạnh mẽ của Bệnh viện về việc cung cấp dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và nhân văn cho cộng đồng. Hiện, bệnh viện có quy mô 300 giường bệnh, 16 khoa lâm sàng-cận lâm sàng, 13 phòng chức năng cùng nhiều trung tâm chuyên môn. Thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng giai đoạn 2, nâng quy mô giường bệnh cũng như bổ sung thêm máy móc hiện đại chuẩn quốc tế.

Ông Kresimir Antonio Paliska-Tổng Giám đốc Tập đoàn AACI America phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Theo ông Kresimir Antonio Paliska-Phó Chủ tịch cấp cao, Tổng Giám đốc Tập đoàn của AACI America, một trong những điểm nổi bật giúp đơn vị chinh phục thành công chuẩn AACI là việc đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng và trang thiết bị y tế hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều máy móc hiện đại được đưa vào sử dụng hiệu quả như phòng mổ Hybrid, hệ thống DSA chụp mạch máu xóa nền hai bình diện phục vụ can thiệp tim mạch-thần kinh, máy CT 128 lát cắt của Hoa Kỳ, máy MRI 1.5 Tesla, hệ thống phẫu thuật nhãn khoa Phaco Centurion…

Song song đó, Bệnh viện chú trọng phát triển các kỹ thuật y khoa tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh trong khu vực.

Nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai thường quy như can thiệp tim mạch, cấp cứu, điều trị đột quỵ nhằm rút ngắn “thời gian vàng;” phẫu thuật nội soi trong ngoại khoa và tiết niệu ít xâm lấn; điều trị ung thư theo phác đồ cá thể hóa.

Đặc biệt, sự ra đời của Đơn nguyên Thận nhân tạo với hệ thống lọc máu HD và HDF online cùng hệ thống xử lý nước RO đạt chuẩn quốc tế AAMI.../.

