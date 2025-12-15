Cao Bằng: Phát hiện 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 15/12, Tổ công tác của Công an xã Đông Khê phối hợp với Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực Km75+00, Quốc lộ 4A, thuộc xóm Slàng Péc, xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 98A-814.48 có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe là Nguyễn Tùng Dương (sinh năm 2001, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Trên xe chở 5 người đàn ông có quốc tịch nước ngoài, không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tổ công tác đã đưa người, phương tiện và tang vật liên quan về trụ sở Công an xã Đông Khê để tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được Công an xã Đông Khê phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

