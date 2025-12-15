Chiều nay 15/12, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII được tổ chức. Nhiều nội dung đã được Hội nghị bàn thảo: Tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2025; bàn kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2026; chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Kế hoạch triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

Theo đó, Hội tập trung triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2026 “Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hoá đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp vào cuộc sống.”

Đồng thời, Hội tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 chất lượng, hiệu quả. Tăng cường các hoạt động tham mưu, hỗ trợ cán bộ nữ và nữ ứng cử viên để phát huy vai trò của phụ nữ tham gia hệ thống chính trị, nâng cao tỷ lệ nữ trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý các cấp.

Hội chú trọng triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lồng ghép hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Bình dân học vụ số,” Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an,” các cuộc vận động tại địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, Hội triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, đề án, kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị; chấp hành chỉ đạo, định hướng của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam, chỉ đạo của cấp ủy theo chức năng, nhiệm vụ của Hội.

Cùng với đó, thực hiện mô hình mới của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh, năng lực, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Hội là lãnh đạo, quản lý; nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác Hội. Duy trì, phát triển mô hình tập hợp, thu hút phụ nữ hiệu quả, phù hợp với các nhóm đối tượng.

Ngoài ra, Hội tiếp tục thực hiện quyết liệt khâu đột phá về đổi mới phương thức hoạt động, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, bám sát mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW, Kế hoạch 02-KH/BCĐTW, Đề án Chuyển đổi số của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tập trung hoàn thành kết nối dữ liệu hội viên với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu lõi của Hội. Đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Cuối cùng, Hội đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên như: Triển khai các chương trình Mục tiêu Quốc gia, các đề án của Chính phủ, Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tuyên truyền, vận động thực hiện công tác dân số và phát triển, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em trong tình hình mới.

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất, giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục đề xuất một số chính sách chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác trong hệ thống Hội.

Hội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế; huy động nguồn lực tổng hợp từ các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đổi mới phương thức hoạt động Hội./.

