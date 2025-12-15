Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri tại Lâm Đồng

Chiều 15/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng khóa XV đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến 34 điểm cầu xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

Cử tri tỉnh Lâm Đồng bày tỏ vui mừng, hoan nghênh tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Quốc hội trong việc ban hành nhiều quyết sách quan trọng xây dựng thể chế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đây cũng là những quyết sách hết sức đột phá, phản ánh đúng, trúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, an sinh xã hội...

Cử tri Vũ Văn Thuận (xã Nhân Cơ) cho biết: Thời gian gần đây, nhiều mặt hàng nông sản của Tây Nguyên, nhất là trái bơ và sầu riêng gặp khó khăn trong tiêu thụ, giá thành liên tục giảm. Cử tri mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh Lâm Đồng quan tâm công tác xúc tiến thương mại, tìm đầu ra, nâng cao giá trị cho nông sản. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị các ngành chức năng tăng cường đầu tư, quan tâm phát triển hệ thống giao thông nông thôn, lưới điện cho các địa bàn nông thôn, miền núi của tỉnh.

Theo cử tri Nguyễn Mạnh Hùng (phường Hàm Thắng), năm 2025 nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề của bão và mưa sau bão, buộc nhiều công trình thủy điện, thủy lợi phải xả nước bảo đảm an toàn hồ đập, gây ngập lụt vùng hạ du, ảnh hưởng đến hạ tầng, đời sống và sản xuất của người dân, trong đó có tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù việc xả nước được thực hiện đúng quy trình, quy định, song cử tri cho rằng cần rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy trình vận hành cho phù hợp hơn.

Cử tri kiến nghị Trung ương nghiên cứu, ban hành quy định đầu tư thiết bị cảnh báo mưa thượng nguồn, làm cơ sở dự báo và quyết định thời điểm, lưu lượng, thời gian xả nước hợp lý; đồng thời thành lập quỹ bình ổn để hỗ trợ các công trình khi phải xả nước sớm nhằm tránh ngập lụt, dẫn đến thiếu nước cho sản xuất điện và sản xuất.

Chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lâm Đồng sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Ngoài ra, các cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ siết chặt hơn nữa công tác quản lý an ninh mạng; xử lý nghiêm tình trạng phát ngôn “hỗn loạn,” bôi nhọ uy tín các cá nhân, tổ chức, đồng thời xây dựng môi trường lành mạnh trên không gian mạng.

Nhiều ý kiến đề nghị cần có chính sách hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do mưa lũ khôi phục sản xuất; xây dựng cơ chế khen thưởng những công dân tố cáo sai phạm, chống tiêu cực, tham nhũng đúng sự thật; quan tâm đầu tư, phát triển du lịch tại đặc khu Phú Quý…

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng khóa XV và các ngành chức năng đã trực tiếp trả lời cử tri đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời ghi nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội cũng như các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời giải thích, phân tích làm rõ thêm ý kiến đóng góp của cử tri về 24 vấn đề thuộc 9 nhóm lĩnh vực. Trong số các ý kiến có nhiều kiến nghị ở tầm vĩ mô của quốc gia, thuộc thẩm quyền của bộ, ngành xử lý; có những vấn đề bức xúc từ thực tiễn của người dân.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và các cấp chính quyền địa phương không chỉ ghi nhận các ý kiến, còn phân cấp, phân quyền xử lý các vấn đề một cách rõ ràng, rành mạch để có hướng xử lý đến cùng, triệt để và thông báo cho người dân kết quả./.

