Multimedia

Infographics

Mức phạt vi phạm trật tự công cộng, sự yên tĩnh chung, đăng ký, quản lý cư trú

Từ 15/12/2025, các hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú có thể bị phạt đến 12 triệu đồng; các hành vi vi phạm quy định bảo đảm sự yên tĩnh chung có thể bị phạt đến 2 triệu đồng.

1-1635.jpg
2-1560.jpg
3.jpg

Theo Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, từ 15/12/2025, các hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền tối thiểu là 500.000, tối đa 40 triệu đồng, tùy theo hành vi vi phạm.

Theo Điều 9 Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, từ 15/12/2025, các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung có thể bị phạt đến 2 triệu đồng.

Theo Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, từ 15/12/2025, các hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú có thể bị phạt đến 12 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mức phạt #vi phạm #trật tự công cộng #yên tĩnh chung #quản lý cư trú TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm

Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm

Ngày 10/12, Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, về mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022, tạo điều kiện thuận lợi cho vay và hỗ trợ nền kinh tế Mỹ.