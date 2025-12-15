Mức phạt vi phạm trật tự công cộng, sự yên tĩnh chung, đăng ký, quản lý cư trú

Từ 15/12/2025, các hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú có thể bị phạt đến 12 triệu đồng; các hành vi vi phạm quy định bảo đảm sự yên tĩnh chung có thể bị phạt đến 2 triệu đồng.

Theo Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, từ 15/12/2025, các hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền tối thiểu là 500.000, tối đa 40 triệu đồng, tùy theo hành vi vi phạm.

Theo Điều 9 Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, từ 15/12/2025, các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung có thể bị phạt đến 2 triệu đồng.

Theo Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, từ 15/12/2025, các hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú có thể bị phạt đến 12 triệu đồng./.