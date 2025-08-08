Multimedia
Từ 5/8, Nghị định 218/2025 của Chính phủ có hiệu lực, tăng mức phạt với đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Bản tin 60s ngày 8/8/2025 gồm những nội dung sau:

Chi tiết về mức phạt vi phạm nghĩa vụ quân sự

Gần 200 nắp cống biến mất ở Quảng Trị, xử lý ra sao?

Messenger thử nghiệm tính năng chuyển khoản trực tiếp tại Việt Nam.

Khởi tố đối tượng giả danh nhà sư để kêu gọi ủng hộ tu sửa Chùa Vẽ.

Vàng SJC lập đỉnh mới, phá vỡ kỷ lục lịch sử.

Thủ tướng Campuchia đề cử ông Donald Trump giải Nobel Hòa bình.

Tổng thống Mỹ sẵn sàng gặp ông Putin, bỏ qua điều kiện tiên quyết.

Rơi máy bay trực thăng, 2 người thiệt mạng ở Mỹ./.

