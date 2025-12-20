Đà Lạt đa sắc màu với sức nóng Lễ hội di sản càphê toàn cầu

Theo tỉnh Lâm Đồng, Lễ hội di sản càphê toàn cầu 2025 diễn ra từ 18/12/2025 đến 2/1/2026. Đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức nhằm thu hút du khách đến với tỉnh vào dịp cuối năm, từ đó hướng tới quảng bá thương hiệu càphê Lâm Đồng và định vị Đà Lạt trở thành điểm đến càphê toàn cầu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết đây là chuỗi sự kiện mang tầm quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh, thu hút du khách và mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư. Trong đó, Lễ hội di sản càphê toàn cầu 2025 được xem là điểm nhấn quan trọng, góp phần xây dựng và khẳng định thương hiệu càphê Lâm Đồng trên bản đồ thế giới.

Lễ hội sẽ diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên (phường Đà Lạt), với không gian trưng bày gồm 34 gian hàng giới thiệu các sản phẩm càphê, ẩm thực, cùng chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật - trải nghiệm - kết nối kéo dài xuyên suốt mùa lễ hội. Đây cũng là sự kiện tiếp nối Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á 2025, tạo nên “đại cảnh” lễ hội cuối năm để thu hút du khách trong và ngoài nước đến với tỉnh Lâm Đồng.

Lễ hội Di Sản CàPhê Toàn Cầu lần 1 tại Đà Lạt sẽ được khai mạc chính thức vào ngày 21/12/2025 là điểm nhấn kết nối văn hóa, kinh doanh và nâng tầm thương hiệu càphê Việt tại Đà Lạt. Các hoạt động trong lễ hội bao gồm các cuộc thi pha chế độc đáo, triển lãm hạt càphê cổ, trình diễn rang xay và trải nghiệm văn hóa càphê quốc tế, với sự tham gia của nhiều chuyên gia và doanh nhân toàn cầu.