Hot girl Thái Lan gian lận bị "bắt tại trận", gây phẫn nộ ở SEA Games 33

Tuyển thủ esports Thái Lan Warasin Naraphat bị kỷ luật và truất quyền thi đấu vì sử dụng phần mềm gian lận trong khi đang tranh tài tại SEA Games 33. Vụ việc đã khiến làng thể thao Thái Lan chấn động.

Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) mới đây đã xác nhận Warasin, nổi tiếng với biệt danh Tokyogurl, bị loại khỏi SEA Games 33 đang diễn ra tại Thái Lan sau khi nữ tuyển thủ này vi phạm nghiêm trọng quy định kỹ thuật trong quá trình thi đấu.

Tokyogurl được biết đến là nữ streamer và tuyển thủ esports chuyên nghiệp, từng là thành viên của TALON - một tổ chức eSports hàng đầu khu vực Đông Nam Á, tham gia nhiều bộ môn thi đấu khác nhau. Do đó, vụ việc đã khiến người hâm mộ Thái Lan "sốc toàn tập"./.