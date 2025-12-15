SEA Games 33: Wushu giúp Việt Nam giải cơn khát với cú đúp huy chương vàng

Chiều 15/12, võ sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên trong ngày thi đấu chính thức thứ 6 của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi đánh bại đối thủ Myanmar ở chung kết tán thủ hạng 60kg nữ môn wushu.

Trận chung kết diễn ra với thể thức 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút, song Thu Thủy cho thấy sự vượt trội hoàn toàn khi giành chiến thắng tuyệt đối ngay trong hiệp đầu tiên, chỉ sau chưa đầy 2 phút thi đấu, do chênh lệch điểm số quá lớn. Tấm huy chương vàng này có ý nghĩa quan trọng, giúp đoàn thể thao Việt Nam giải “cơn khát vàng” trong ngày thi đấu 15/12.

Niềm vui tiếp tục đến với wushu Việt Nam khi Trương Văn Chưởng giành chiến thắng áp đảo 2-0 trước võ sỹ Lào ở chung kết tán thủ hạng 70kg nam, qua đó góp thêm một tấm huy chương vàng cho đoàn. Với kết quả này, Wushu Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu huy chương đề ra tại đại hội.

Ở môn kickboxing, võ sỹ Bùi Thị Yến Nhi để thua 1-2 trước đối thủ Philippines tại bán kết nội dung low kick hạng 48kg nữ, qua đó giành huy chương đồng.

Tại môn bi sắt, đội bộ ba nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết, để thua với tỷ số 7-13 và giành huy chương bạc.

Ở môn cử tạ, vận động viên Nguyễn Thị Thủy Tiên giành huy chương bạc hạng 63kg nữ với thành tích 98kg cử giật, 121kg cử đẩy, đạt tổng cử 219kg. Huy chương vàng thuộc về đô cử Philippines Ando Elreen Ann với tổng thành tích 229kg.

Trong khi đó, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam thi đấu áp đảo, đánh bại Philippines với tỷ số 28-8 ở bán kết để giành quyền vào chơi trận chung kết tranh huy chương vàng.

Ở môn bóng rổ nam 5x5, đội tuyển Việt Nam để thua Philippines với tỷ số 67-78 tại vòng bảng, dù có thời điểm dẫn trước đối thủ tới 14 điểm.

Còn tại môn xe đạp, hai tay đua Lâm Thị Kim Ngân và Nguyễn Thị Thu Mai không giành được huy chương khi lần lượt cán đích ở vị trí thứ 5 và thứ 7 ở nội dung tính giờ cá nhân nữ./.

Thành tích ấn tượng của Karate Việt Nam: Liên tiếp đứng đầu 3 kỳ SEA Games Sáu huy chương Vàng giành được tại SEA Games 33 không chỉ giúp Karate giữ vững ngôi số 1, mà còn hoàn tất cú hat-trick vô tiền khoáng hậu sau các kỳ SEA Games 31 và 32.