Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất sáng 14/12

Kết thúc ngày thi đấu thứ tư, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 30 huy chương Vàng, 29 huy chương Bạc và 54 huy chương Đồng.

Trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn Việt Nam giành thêm được 6 huy chương Vàng đến từ Karate, Taekwondo và Điền Kinh.

Karate có ngày thăng hoa khi lập được "hat-trick" vàng, Taekwondo đóng góp 1 huy chương Vàng, trong khi Điền kinh lập cú đúp ấn tượng.

Tuy nhiên, thành tích chưa đủ để giúp đoàn thể thao Việt Nam giữ được vị trí thứ 2 khi mà đoàn Indonesia bùng nổ với việc giành được thêm 11 huy chương Vàng trong ngày hôm qua.

Đoàn thể thao Indonesia hiện đã giành được 31 huy chương Vàng, 42 huy chương Bạc và 35 huy chương Đồng.

Điều này khiến cho cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai đoàn Việt Nam và Indonesia trong những ngày thi đấu tiếp theo của SEA Games 33.

Trong khi đó, đoàn thể thao chủ nhà Thái Lan tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ khi giành đến 29 huy chương Vàng trong ngày 13/12, gần bằng với tổng số huy chương Vàng mà Việt Nam có được.

Kết quả này giúp Thái vững chắc ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 với 95 huy chương Vàng, 0 huy chương Bạc và 39 huy chương Đồng.

Đoàn Singapore vẫn đang nắm giữ vị trí thứ tư với 19 huy chương Vàng, 19 huy chương Bạc và 25 huy chương Đồng.

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 lần lượt thuộc về Malaysia, Philippines, Myanmar, Lào, Brunei và Timor Leste.