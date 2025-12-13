SEA Games 33: Karate và taekwondo Việt Nam giành 4 HCV liên tiếp

Karate và Taekwondo tiếp tục có ngày thi đấu thành công để liên tiếp mang huy chương Vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Trong 4 chiều 13/12, các võ sỹ Karate đã thăng hoa để "mở hàng" cho đoàn Việt Nam bằng "cú hat-trick" huy chương Vàng.

Hoàng Thị Mỹ Tâm là người giành huy chương Vàng đầu tiên trong ngày hôm nay sau khi đánh bại Maneevan của chủ nhà Thái Lan ở chung kết hạng cân 61kg.

Mỹ Tâm khởi đầu không tốt nhưng đã nhanh chóng giành lại thế trận và áp đảo đối thủ trước khi thắng chung cuộc 11-2.

Tiếp nối thành công của Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thanh Trường cũng đã có màn ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng trước Arif của Indonesia ở chung kết hạng cân 84kg nam.

Thanh Trường bị dẫn trước nhưng đã liên tiếp ghi được 4 điểm để thắng chung cuộc 4-1, qua đó giành huy chương Vàng thứ 2 cho Việt Nam trong chiều 13/12.

Ngay sau đó, Karate tiếp tục có ngày thi đấu bùng nổ khi Đinh Thị Hương giành chiến thắng ở chung kết hạng cân 68kg nữ, để hoàn tất "cú hat-trick vàng."

Ở chung kết, Đinh Thị Hương thi đấu bản lĩnh để giành chiến thắng 8-5 trước võ sỹ Yefanz của đoàn thể thao Indonesia.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đội tuyển Karate đã giành được tổng cộng 5 huy chương Vàng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2025.

Trước đó, trong ngày thi đấu 12/12, võ sỹ Khuất Hải Nam thi đấu áp đảo để đánh bại võ sỹ chủ nhà Thái Lan Chanchang trong trận chung kết nội dung Kumite hạng cân 67kg nam.

Còn trong ngày 11/12, các nữ vận động viên Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm và Hoàng Thị Thu Uyên cũng đã vượt qua đội chủ nhà Thái Lan giành huy chương Vàng SEA Games 33 trong nội dung quyền biểu diễn karate đồng đội nữ.

Tiếp nối thành công của Karate, đội tuyển Taekwondo cũng đóng góp thêm 1 huy chương Vàng với màn thi đấu ấn tượng của Trần Thị Ánh Tuyết.

Ở chung kết hạng cân 57kg, Ánh Tuyết đã phải chịu áp lực rất lớn khi đối đầu võ sỹ Harnsujin của chủ nhà Thái Lan song vẫn thi đấu bình tĩnh để thắng chung cuộc 2-1 (7-2, 13-13 và 8-3).

Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ tư mà đội tuyển Taekwondo mang về cho đoàn thể thao Việt Nam sau 4 ngày thi đấu.

Thành tích ấn tượng của Karate và Taekwondo trong chiều 13/12 giúp cho đoàn thể thao Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Tính đến 15g30 ngày 13/12, đoàn thể thao Việt Nam đã có được 28 huy chương Vàng, 19 huy chương Bạc và 44 huy chương Đồng.

Trong ngày thi đấu hôm, thành tích của đoàn thể thao Việt Nam chắc chắn sẽ còn tốt hơn khi nhiều vận động viên góp mặt ở chung kết để tranh huy chương Vàng.

Ở môn Bơi, những niềm hy vọng như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc hay Nguyễn Thúy Hiền đều đã vượt qua vòng loại để tham dự chung kết.

Ở môn điền kinh, người hâm mộ Việt Nam hướng sự chú ý về cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh khi cô tranh tài chung kết nội dung 5.000m nữ diễn ra lúc 18 giờ 45.

Ở SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh tham gia tranh huy chương ở 3 nội dung là 5.000 m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 10.000m./.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất ngày 13/12 Sau 3 ngày thi đấu chính thức, đoàn thể thao Việt Nam đã có 24 huy chương Vàng, 17 huy chương Bạc và 43 huy chương Đồng, xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.