Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 tối 12/12: Bùng nổ với 'cơn mưa' HCV

Hôm nay (12/12) tiếp tục là ngày thi đấu thành công với đoàn thể thao Việt Nam khi các vận động viên tạo nên "cơn mưa" huy chương tại SEA Games 33.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 3, đoàn Việt Nam đã có thêm 10 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng.

10 tấm huy chương Vàng đến từ các môn Bắn súng, Canoeing, Taewondo, Karate, Thể dục dụng cụ, Bi sắt, Điền kinh và Bơi.

Huy chương Vàng đầu tiên của Việt Nam trong ngày đến từ môn Bắn súng, khi bộ đôi Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang đánh bại các xạ thủ Thái Lan 16-14 ở nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp.

Ngay sau đó, Canoeing với Ma Thị Thùy và Nguyễn Thị Hương đã giành chiến thắng ở nội dung thuyền đôi nữ 200m.

Các môn võ tiếp tục đóng góp cho thành tích chung của đoàn Việt Nam với 2 tấm huy chương Vàng đến từ Bạc Thị Khiêm (Taekwondo, hạng cân dưới 73kg nữ và Khuất Hải Nam (Karate, nội dung Kumite hạng cân 67kg nam).

Sau ngày ra quân ấn tượng, Thể dục dụng cụ tiếp tục rinh vàng về khi Đinh Phương Thành giành chiến thắng ở nội dung xà kép với 12.900 điểm.

Đội tuyển Bi sắt đã gây bất ngờ khi liên tiếp giành thêm hai huy chương Vàng của Lý Ngọc Tài - Ngô Ron (đôi nam) và Nguyễn Thị Thi - Nguyễn Thị Thúy Kiều (đôi nữ).

Điền kinh, môn thi đấu được kỳ vọng là "mỏ vàng" cũng có thêm một huy chương vàng của Nguyễn Thị Ngọc nội dung 400m nữ với thời gian 52,74 giây.

Trong khi đó, đội tuyển Bơi tiếp tục tỏa sáng trên đường xanh khi liên tiếp giành được hai huy chương Vàng.

Nguyễn Quang Thuấn lần đầu giành huy chương SEA Games sau khi có chiến thắng ở nôi dung 400m hỗn hợp cá nhân với thời gian 4 phút 18 giây 98.

Ngay sau đó, Nguyễn Huy Hoàng khẳng định vị thế trên đường đua 1.500m tự do khi cán đích đầu tiên với thời gian 15 phút 19 giây 58. Đây cũng là huy chương Vàng ở kỳ SEA Games thứ 5 liên tiếp của Huy Hoàng ở nội dung này.

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 24 huy chương Vàng, 17 huy chương Bạc và 43 huy chương Đồng, xếp thứ 2 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Cũng trong ngày hôm nay, đoàn thể thao chủ nhà Thái Lan tiếp tục gặt hái thành công với việc có thêm 25 huy chương Vàng để vững vàng ngôi đầu.

Đoàn chủ nhà Thái Lan hiện đã có được 66 huy chương Vàng, 43 huy chương Bạc và 28 huy chương Đồng, bỏ xa phần còn lại ở bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao Indonesia giành thêm 7 huy chương Vàng trong ngày hôm nay để tiếp tục đứng thứ ba. Indonesia hiện đã có 20 huy chương Vàng, 28 huy chương Bạc và 24 huy chương Đồng.

Đoàn Singapore cũng có thêm 6 huy chương Vàng để nâng thành tích của mình lên thành 15 huy chương Vàng, 16 huy chương Bạc và 18 huy chương Đồng, xếp thứ tư toàn đoàn.

Hai đoàn Philippines và Malaysia cũng có ngày thi đấu thành công để lần lượt xếp thứ 5 và 6 trên bảng tổng sắp. Philippines đã giành được 11 huy chương Vàng, 16 huy chương Bạc và 35 huy chương Đồng, tương ứng của Malaysia là 10, 13 và 33.

Các vị trí tiếp theo là Myanmar (2, 9, 7), Lào (1, 1, 12), Brunei (0, 1, 3) và Timor Leste (0, 0, 2)./.

