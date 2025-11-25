Thể thao

Bừng sáng nhiệt huyết tuổi trẻ với Giải Vô địch Kéo co Thanh niên 2025

Sau hơn một tháng tranh tài tại 6 địa điểm, Giải Vô địch Kéo co Thanh niên Cúp Rockstar 2025 để lại dấu ấn với bầu không khí thi đấu cuồng nhiệt, sôi động, thu hút đông đảo khán giả theo dõi.

Các đội thi 'cháy' hết mình tại Giải Vô địch Kéo co Thanh niên 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các đội thi 'cháy' hết mình tại Giải Vô địch Kéo co Thanh niên 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Diễn ra từ 14/10 đến 6/12/2025, Giải Vô địch Kéo co Thanh niên 2025 là sự kiện do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị tài trợ như SportPro (VietFootball), Trình duyệt Cốc Cốc, Rockstar (Suntory PepsiCo Việt Nam)... phối hợp tổ chức.

Giải đấu gồm 8 chặng, với 7 vòng loại khu vực và 1 vòng Chung kết, quy tụ hơn 100 đội thi, gần 1.500 vận động viên và khoảng 20.000 khán giả tại các điểm thi đấu.

Sân trường "bung sức mạnh"

Ở vòng loại 2 tổ chức tại Đại học Thương mại (Hà Nội) với sự tham gia của 22 đội và 330 vận động viên, hàng nghìn khán giả đã có mặt từ sớm để phủ kín sân trường.

"Điều làm mình ấn tượng nhất ở giải đấu lần này là các trận đấu đều có trọng tài quốc gia điều hành, tạo cảm giác như các đội được thi đấu ở một giải đấu chuyên nghiệp," bạn Nguyễn Thu Hà, sinh viên Đại học Thương mại chia sẻ.

Thầy và trò FPT Polytechnic bước vào sân thi đấu với quyết tâm cao nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thầy và trò FPT Polytechnic bước vào sân thi đấu với quyết tâm cao nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại điểm thi đấu FPT Polytechnic - chủ nhà vòng loại 4 với 20 đội và 200 vận động viên, tinh thần bền bỉ tiếp tục được thể hiện. Những loạt trận giữa các khoa, các câu lạc bộ sinh viên liên tục xuất hiện các pha kéo giằng co, đổi hướng nhanh, thể hiện kỹ thuật giữ dây và sức bền tốt. Trận Chung kết tại sân FPT Polytechnic được đánh giá là màn so tài kịch tính nhất kể từ đầu giải.

Sân vận động "chắc sức bền"

Tại vòng loại 3 ở điểm thi Mỹ Hào (Hưng Yên) với 32 đội và hơn 300 vận động viên, mưa lạnh cũng không thể làm giảm "nhiệt" của những màn đọ sức.

Khán giả vẫn đến từ sớm để cổ vũ, tiếng reo liên tục vang lên trong từng trận kéo. Bên ngoài sân, các hoạt động như đập búa tạ, kéo máy hay bốc thăm tặng quà... được tổ chức nhằm tạo thêm không khí vui vẻ cho giải đấu.

Các điểm thi tại địa phương diễn ra với không khí sôi nổi và &apos;nóng bỏng&apos; không kém cạnh khối các trường Đại học. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các điểm thi tại địa phương diễn ra với không khí sôi nổi và 'nóng bỏng' không kém cạnh khối các trường Đại học. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khu công nghiệp Nội Bài (Hà Nội) - địa điểm tổ chức Vòng loại 5 chứng kiến loạt trận cân tài cân sức của 26 đội thi, khi phần lớn trận đấu chỉ có thể phân định sau lượt kéo thứ ba.

Sự nghiêm túc của các đội thi còn thể hiện ở cách chuẩn bị: tập luyện kỹ lưỡng, nghiên cứu tư thế, chiến thuật và thậm chí đầu tư trang phục như một đội tuyển thực thụ.

Sự chỉn chu của các đội thi được thể hiện ngay từ những chi tiết nhỏ nhất như trang phục, đồ bảo hộ... (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự chỉn chu của các đội thi được thể hiện ngay từ những chi tiết nhỏ nhất như trang phục, đồ bảo hộ... (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tương tự, ở vòng loại 6 tại điểm thi Tiên Lãng (Hải Phòng) - nơi quy tụ 40 đội thi và được tổ chức theo thể thức đấu loại trực tiếp, không khí lạnh của miền Bắc cũng không thể làm "giảm nhiệt" sân đấu.

Các lượt thi đấu diễn ra với nhịp độ rất nhanh, tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ của vòng loại, nơi từng nhịp kéo đều mang theo tinh thần không bỏ cuộc của những người trẻ đất Cảng.

Trải qua 6 vòng loại, 2 gam màu tưởng chừng đối lập là sức trẻ của khối các trường Đại học và sự mộc mạc của điểm thi các khu công nghiệp, cộng đồng địa phương lại hòa hợp, cùng góp phần tạo nên bức tranh nhiệt huyết, sôi nổi đặc trưng của Giải Vô địch Kéo co Thanh niên 2025./.

#Giải Vô địch Kéo co Thanh niên 2025 #Sự kiện thể thao thanh niên Việt Nam #Tinh thần thi đấu chuyên nghiệp #Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam #Hoạt động cộng đồng và giải trí #Sức trẻ và kỹ thuật kéo co #Nhiệt huyết và khán giả nhiệt tình #Các địa điểm thi đấu đa dạng #Tương tác giữa sinh viên và cộng đồng #Festival Thăng Long 2025
