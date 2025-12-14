SEA Games 33: Bắn súng Việt Nam phá kỷ lục, Cầu mây nữ giành Huy chương Bạc

Sáng 14/12, Thể thao Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn với tấm Huy chương Vàng thứ 31 đến từ môn Bắn súng, trong khi đội tuyển Cầu mây nữ mang về Huy chương Bạc sau trận chung kết căng thẳng với chủ nhà Thái Lan.

Điểm sáng lớn nhất trong sáng 14/12 là màn trình diễn xuất sắc của bộ ba Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh và Triệu Thị Hoa Hồng ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ.

Các xạ thủ Việt Nam thi đấu ổn định, chính xác, đạt tổng điểm 1.711, qua đó giành Huy chương Vàng và phá kỷ lục SEA Games.

Chiến thắng này không chỉ giúp Bắn súng Việt Nam đóng góp tấm Huy chương Vàng quan trọng vào bảng tổng sắp mà còn khẳng định vị thế hàng đầu khu vực của bộ môn.

Đáng chú ý, Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh cũng xuất sắc giành quyền vào chung kết nội dung cá nhân, mở ra cơ hội tiếp tục bổ sung huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Ở môn Cầu mây, đội tuyển nữ Việt Nam giành Huy chương Bạc nội dung đồng đội Regu. Trong trận chung kết, các vận động viên Thu Trang, Tú Trinh và Ngọc Tuyết thi đấu nỗ lực, nhiều thời điểm vươn lên dẫn điểm trước đội chủ nhà Thái Lan ở Regu 2.

Tuy nhiên, với bản lĩnh và kinh nghiệm vượt trội, Thái Lan giành chiến thắng 2-0, qua đó đoạt Huy chương Vàng, còn đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam xếp thứ hai và mang về tấm Huy chương Bạc quý giá.

Trên “đường đua xanh,” Nguyễn Thúy Hiền thi đấu tốt tại vòng loại 50m tự do nữ, hoàn thành phần thi với thành tích 26,35 giây để giành vé vào chung kết.

Trong khi đó, Jeremie Loic Nino Luong về đích thứ tư ở vòng loại 50m bơi bướm nam với thời gian 24,39 giây, cũng ghi tên mình vào danh sách tranh huy chương ở lượt bơi chung kết tối 14/12./.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất sáng 14/12 Sau 4 ngày thi đấu, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 với 30 huy chương Vàng, 29 huy chương Bạc và 54 huy chương Đồng.