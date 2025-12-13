Đời sống

Hơn 60 đoàn vận động viên chinh phục cung đường lịch sử Pu Tó Cọ

Ngày 13/12 tại Điện Biên, Giải leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ năm 2025 đã chính thức khép lại với sự tham gia nhiệt tình của hơn 500 vận động viên đến từ 60 đoàn trong và ngoài tỉnh Điện Biên.

Các vận động viên tự hào trải nghiệm lịch sử thiêng liêng, theo dấu chân Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên cung đường từng gắn liền với Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sự kiện không chỉ là cuộc tranh tài thể thao đầy thử thách mà còn là hành trình trải nghiệm lịch sử thiêng liêng, theo dấu chân Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên cung đường từng gắn liền với Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đích đến của cuộc chinh phục là đỉnh Pu Tó Cọ ở độ cao 1.700 mét so với mực nước biển, một đài quan sát chiến lược năm xưa của vị tướng lừng danh, nơi có thể bao quát toàn bộ lòng chảo Mường Thanh hùng vĩ.

Các vận động viên hào hứng trước giờ khai mạc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cung đường thi đấu dài khoảng 8 km, đi qua nhiều điểm di tích lịch sử, đường hầm xuyên núi, đường mòn dưới tán rừng Mường Phăng và những sườn đồi rực rỡ hoa Dã Quỳ. Địa hình phức tạp, độ dốc cao đã thử thách thể lực, sự bền bỉ và ý chí kiên cường của mỗi vận động viên.

Dù đa phần là những người không chuyên, xuất phát từ phong trào, nhưng với tinh thần “Điện Biên Phủ bất diệt”, tất cả đã nỗ lực vượt qua chính mình, hoàn thành chặng leo núi an toàn và đầy cảm xúc.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các cá nhân và đồng đội xuất sắc. Ở nội dung cá nhân nam, các vị trí Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về các vận động viên Lò Văn Đoàn, Lò Văn Hồng và Lầu A Chía (đều thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo). Ở nội dung cá nhân nữ, giải Nhất thuộc về Hoàng Thị Châm, giải Nhì thuộc Lèo Thị Tình (tỉnh Sơn La) và giải Ba thuộc Lò Thị Thành (Sở Giáo dục và Đào tạo).

Các vận động viên tại điểm xuất phát. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với nội dung đồng đội, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục khẳng định sức mạnh tập thể khi giành giải Nhất cả hai hạng mục nam và nữ. Các vị trí tiếp theo thuộc về Công an tỉnh, Đoàn vận động viên tỉnh Điện Biên và Bản Bánh.

Giải đấu không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa thể thao mà còn là dịp giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, con người năng động và giàu bản sắc của Điện Biên.

Thông qua sự kiện này, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời xây dựng thương hiệu du lịch thể thao gắn với di sản lịch sử, thu hút ngày càng đông đảo du khách và vận động viên trong ngoài nước đến với vùng đất anh hùng.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên nữ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
