Nhà Trắng nêu bật thành tích về đảm bảo an ninh biên giới

Trong buổi họp báo ngày 11/12 (giờ địa phương), Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố rằng, Tổng thống Donald Trump đã “khôi phục chủ quyền của nước Mỹ” và biến đất nước trở nên an toàn trở lại chỉ trong thời gian kỷ lục, đồng thời gọi đây là “chiến thắng an ninh quốc gia vĩ đại nhất và nhanh nhất trong lịch sử hiện đại.”

Theo số liệu sơ bộ cho tháng 11, Mỹ đang sở hữu đường biên giới có mức độ an ninh nhất trong suốt lịch sử hình thành và phát triển.

Số lượt chặn bắt người nhập cư bất hợp pháp trong tháng 11 chỉ còn 30.367 trường hợp, thấp hơn mức kỷ lục từng đạt trong tháng 10. Đây là thành tựu mà bà Leavitt mô tả là “phi thường và khó tin nổi”.

Bà Leavitt cũng cho biết, trong 7 tháng liên tiếp, lực lượng Biên phòng Mỹ đã không cho phép bất kỳ một cuộc di dân bất hợp pháp nào vào lãnh thổ Mỹ, nhấn mạnh rằng đây là cột mốc mang tính lịch sử và là điều mọi công dân tôn trọng pháp luật đều phải trân trọng.

Bà Leavitt cũng nhấn mạnh rằng sau 10 tháng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, tổng số vụ bắt giữ tại biên giới còn ít hơn số vụ xảy ra chỉ trong một tháng dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, gọi kết quả này “thực sự đáng kinh ngạc” và là minh chứng rõ ràng cho tính hiệu quả của chính sách nhập cư cứng rắn nhưng hợp pháp của chính quyền Trump.

Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết từ đầu năm đến nay, nước này đã tiếp nhận gần 152.600 người bị Mỹ trục xuất kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ mới, trong đó hơn 140.700 người là công dân Mexico và số còn lại là người nước ngoài.

Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu họp báo, Tổng thống Sheinbaum ghi nhận chỉ riêng trong ngày 9/12, Chính phủ Mỹ đã trục xuất sang nước này 372 người, gồm 305 công dân Mexico và 67 người nước ngoài.

Bà một lần nữa bày tỏ phản đối những cuộc truy quét người nhập cư đang được triển khai tại Mỹ, đồng thời xác nhận đã gửi nhiều công hàm ngoại giao về những trường hợp cụ thể và về cách đối xử với người di cư, đặc biệt là những người Mexico.

Bằng mọi kênh ngoại giao, Chính phủ Mexico đều thể hiện thái độ không đồng tình với hình thức bắt giữ này.

Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh cộng đồng người Mexico tại Mỹ không phải là tội phạm, mà là những người lao động trung thực, mục tiêu chính là hỗ trợ gia đình ở quê nhà, đồng thời đóng góp tích cực cho kinh tế và xã hội của nước sở tại.

Chính phủ Mexico hiện tăng cường triển khai chương trình hỗ trợ xã hội dành cho công dân hồi hương và sẽ kích hoạt đường dây nóng phục vụ người dân trở về trong dịp nghỉ lễ cuối năm.

Theo số liệu thống kê trong gần 15 tháng đầu nhiệm kỳ 6 năm của Tổng thống Sheinbaum, tổng số người bị trục xuất về Mexico đã lên tới hơn 217.100, trong đó có 200.540 công dân của quốc gia Mỹ Latinh này.

Trong một diễn biến có liên quan, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang siết chặt quy định về giấy phép lao động đối với người nhập cư, mở rộng chiến dịch trấn áp cả với diện nhập cư hợp pháp.

Chính sách mới của Mỹ đã rút ngắn thời hạn hiệu lực giấy phép, ảnh hưởng trực tiếp tới những người đang xin tị nạn hoặc các diện bảo hộ nhân đạo./.

