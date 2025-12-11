Mỹ lên án vụ Houthi bắt giữ đội ngũ nhân viên sứ quán người địa phương

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/12 đã lên án vụ Houthi giam giữ các cựu nhân viên và nhân viên đương nhiệm người địa phương của Đại sứ quán Mỹ tại Yemen.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ra tuyên bố nhấn mạnh Washington “lên án hành động giam giữ bất hợp pháp hiện nay đối với các cựu nhân viên và nhân viên đương nhiệm người địa phương của Phái bộ Mỹ tại Yemen.”

Tuyên bố có đoạn: “Các vụ bắt giữ của Houthi đối với những nhân viên này, cùng tiến trình tố tụng giả tạo, là một bằng chứng nữa cho thấy Houthi dựa dẫm vào việc sử dụng chính sách khủng bố đối với người dân của chính họ làm công cụ để duy trì quyền lực.”

Trong một tuyên bố ngày 9/12, người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, nhấn mạnh lực lượng Houthi đã giam giữ tùy tiện 59 nhân viên Liên hợp quốc là người Yemen, "trong tình trạng biệt giam - một số trong nhiều năm - mà không được hưởng bất kỳ quy trình tố tụng hợp pháp nào." Điều này vi phạm luật pháp quốc tế.

Ông khẳng định các nhân viên Liên hợp quốc, bao gồm cả những người mang quốc tịch Yemen, được miễn trừ quy định pháp lý đối với tất cả các hoạt động mà họ thực thi theo thẩm quyền được giao.

Do đó, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi Houthi hủy bỏ việc chuyển hồ sơ ra tòa và hợp tác thiện chí để thả ngay lập tức tất cả nhân viên đang bị giam giữ. Ông cũng khẳng định Liên hợp quốc vẫn cam kết hỗ trợ người dân Yemen và cung cấp viện trợ nhân đạo theo nguyên tắc.

Kể từ khi giành chính quyền vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015, lực lượng Houthi đã kiểm soát phần lớn Yemen, trong đó có cả thủ đô Sanaa.

Trước đó, ngày 3/12, lực lượng Houthi ở Yemen đã trả tự do cho 10 thủy thủ, trong đó có 9 người Philippines, gần 5 tháng kể từ khi họ bị bắt giữ sau vụ chìm tàu chở hàng Eternity C trên Biển Đỏ, ngoài khơi phía Tây Yemen.

Kênh truyền hình Al-Masirah do Houthi điều hành đưa tin rằng thủy thủ đoàn của tàu Eternity C đã được trả tự do thông qua vai trò hòa giải của Oman và các thủy thủ đã được chuyển từ Sanaa đến thủ đô Muscat của Oman.

Ngày 9/7 vừa qua, Houthi thông báo tàu Eternity C đã chìm hoàn toàn sau 2 ngày bị tấn công trên Biển Đỏ và một số thủy thủ đã được chuyển đến “một địa điểm an toàn.”

Tàu Eternity C, chở hàng thương mại và treo cờ Liberia, đã bị tấn công bằng tên lửa khi đang di chuyển trên Biển Đỏ, cách thành phố Hodeidah của Yemen khoảng hơn 94km về phía Tây.

Kể từ tháng 11/2023, trong bối cảnh xung đột diễn ra giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và quân đội Israel ở Dải Gaza, Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công trên Biển Đỏ nhằm vào các tàu mà họ cho là có liên quan với Israel. Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích.

Houthi đã tạm dừng các cuộc tấn công nói trên sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 năm nay./

Lính Houthi đột kích văn phòng Liên hợp quốc tại thủ đô Sanaa Thủ lĩnh Houthi khẳng định phong trào này nắm giữ “thông tin chắc chắn” về một “nhóm (nhân viên) của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP)” tham gia hoạt động gián điệp, được cho là đã hỗ trợ Israel trong việc ám sát một số quan chức cấp cao của Houthi tại Sana.