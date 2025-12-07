Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm bảo vệ chuỗi cung ứng thực phẩm

Ngày 6/12, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp về việc thành lập các lực lượng đặc nhiệm phụ trách an ninh chuỗi cung ứng thực phẩm nhằm đối phó với các rủi ro từ hành vi ấn định giá và phản cạnh tranh.

Trong sắc lệnh, Tổng thống Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ xem xét liệu hành vi phản cạnh tranh, đặc biệt là của các công ty nước ngoài, có làm tăng chi phí sinh hoạt của người dân Mỹ hay không, đồng thời giải quyết các mối đe dọa an ninh quốc gia liên quan đến chuỗi cung ứng thực phẩm.

Theo sắc lệnh, Bộ Tư pháp Mỹ và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) sẽ thành lập các lực lượng đặc nhiệm trong nội bộ cơ quan, chịu trách nhiệm điều tra các hành vi phản cạnh tranh, cũng như thực thi pháp luật và đề xuất phương pháp quản lý mới nếu phát hiện vi phạm.

Các lực lượng này cũng sẽ tham vấn với các nghị sỹ Quốc hội trong vòng 6 tháng và tiếp tục trong 12 tháng tiếp theo, để báo cáo tiến độ thực hiện theo luật hiện hành và đề xuất các hành động phù hợp.

Tổng thống Trump xác định nguồn cung cấp thực phẩm an toàn và giá cả phải chăng là yếu tố quan trọng đối với an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, các hành vi phản cạnh tranh đang đe dọa sự ổn định nguồn cung và khả năng chi trả của người dân nước này.

Trong những năm gần đây, các công ty nước ngoài trong chuỗi cung ứng thực phẩm của Mỹ đang ngày càng tham gia vào các phân khúc quan trọng, có nguy cơ tạo ra rủi ro an ninh quốc gia Mỹ và đẩy giá thực phẩm lên cao.

Tháng 11 vừa qua, Tổng thống Trump đã chỉ đạo Bộ Tư pháp mở cuộc điều tra đối với các công ty đóng gói thịt lớn nhất nước này về cáo buộc ấn định giá và thao túng thị trường.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã bãi bỏ các quy định dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden, giúp người Mỹ tiết kiệm hơn 180 tỷ USD, tương đương 2.100 USD mỗi gia đình 4 người.

Dưới thời chính quyền Tổng thống Biden, sức mua của người lao động giảm hơn 2.900 USD, nghĩa là lạm phát tăng nhanh hơn tiền lương.

Dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, tiền lương thực tế tăng 700 USD và đang trên đà tăng 1.200 USD sau năm đầu tiên ông cầm quyền./.

Tổng thống Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm liên bang tại Memphis Đây là bước đi nhằm triển khai Vệ binh Quốc gia và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang để trấn áp tội phạm, tương tự như nỗ lực của ông tại Đặc khu Columbia - nơi đặt thủ đô của nước Mỹ.