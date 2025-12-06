Thế giới

Mỹ đánh giá cao việc thực thi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Mỹ khẳng định việc thực thi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đạt kết quả tích cực sau cuộc trao đổi cấp cao, nhấn mạnh cam kết tiếp tục hợp tác và thúc đẩy giải quyết những vấn đề tồn đọng.

Hà Vũ
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 5/12 cho biết quá trình thực thi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc “đang diễn ra suôn sẻ.”

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm của ông Bessent với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, người giữ vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Bessent cho biết ông đã tái khẳng định cam kết của Mỹ về việc tiếp tục hợp tác với Trung Quốc.

Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin các quan chức cấp cao của hai bên đều đánh giá “tích cực” về quá trình thực thi thỏa thuận thương mại và nhất trí sẽ “tiếp tục kéo dài danh sách hợp tác” cũng như “rút ngắn danh mục các vấn đề.”

Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận đình chiến thương mại trong 1 năm sau cuộc hội đàm trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hôm 30/10./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ-Trung #Thỏa thuận thương mại #Thuế quan #Tài chính #đàm phán Mỹ Trung Quốc
