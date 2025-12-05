Mỹ phê duyệt thương vụ bán bom trị giá 2,68 tỷ USD cho Canada

Hãng AFP đưa tin Mỹ ngày 4/12 thông báo đã phê duyệt thương vụ bán bom trị giá 2,68 tỷ USD cho Canada, trong bối cảnh Thủ tướng Mark Carney đang mở rộng mạnh chi tiêu quốc phòng giữa những bất ổn trong quan hệ với Washington.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết gói vũ khí không kích này bao gồm tối đa 3.414 quả bom BLU-111 nặng 226kg, dùng để tấn công đội hình bộ binh, và tối đa 3.108 bom GBU-39 dẫn đường chính xác nhằm vào mục tiêu cố định.

Gói bán còn gồm hơn 5.000 bộ JDAM giúp chuyển đổi bom thường thành bom dẫn đường.

Theo thông báo gửi Quốc hội, Bộ Ngoại giao nêu rõ thương vụ “sẽ nâng cao năng lực phòng thủ đáng tin cậy của Canada để răn đe hành vi gây hấn trong khu vực, bảo đảm khả năng phối hợp với lực lượng Mỹ và tăng cường đóng góp của Canada cho nhiệm vụ phòng thủ lục địa chung”./.

