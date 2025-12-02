Báo chí đóng vai trò then chốt trong lan tỏa tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

Trong 65 năm qua, tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba đã không ngừng được củng cố và tăng cường và báo chí đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc vun đắp và lan tỏa mối quan hệ thủy chung, son sắt đó.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên TTXVN tại La Habana nhân kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao song phương (2/12/1960-2/12/2025), Chủ tịch Hội nhà báo Cuba Ricardo Ronquillo Bello cho biết mối quan hệ giữa hai nước đã có nền tảng đặc biệt trong báo chí. Bắt đầu với Anh hùng dân tộc José Martí, vào thế kỷ XIX khi không có sự phát triển của các công nghệ mới, không có những tiện ích công nghệ ngày nay, lại có thể đưa ra một mô tả đẹp đẽ và chính xác đến vậy về dân tộc Việt Nam, qua tác phẩm nổi tiếng “Cuộc dạo chơi trên đất nước của người An Nam” ca ngợi tinh thần yêu nước, ham lao động của nhân dân Việt Nam.

Từ thế kỷ 20, cuộc kháng chiến chống Mỹ đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ các nhà báo Cuba, những người góp phần làm thế giới hiểu rõ hơn về cuộc chiến. Trong đó phải kể đến các nhà báo, như Santiago Álvarez và Marta Rojas, những cây bút đã giúp nâng cao nhận thức quốc tế, phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.

Đặc biệt, cố nữ nhà báo Marta Rojas đã sát cánh cùng du kích trên tiền tuyến, tham gia chiến đấu và là nhà báo cuối cùng phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Báo chí Cuba luôn đồng hành cùng nhân dân Việt Nam trong suốt những năm tháng chiến tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển triển đất nước của nhân dân Việt Nam ngày nay.

Trong những năm gần đây, hợp tác báo chí và truyền thông giữa hai nước không ngừng được tăng cường, với việc trao đổi các đoàn công tác để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp trong nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như cùng nhau phổ biến, lan tỏa hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam và Cuba, và trên hết là mối quan hệ anh em đặc biệt đến bạn đọc trên toàn thế giới.

Trong thời đại số hiện nay, Việt Nam và Cuba cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác báo chí và truyền thông để chống lại những luận điệu thù địch, sự thao túng, dối trá thông tin, sử dụng công nghệ để tác động đến các tầng lớp của xã hội, giảm lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và làm suy yếu uy tín của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.

Thỏa thuận hợp tác Liên hiệp Nhà báo Cuba và Hội Nhà báo Việt Nam, ký năm 2015, là một khuôn khổ pháp lý để đưa hai nước lại gần nhau hơn, không chỉ về mặt tinh thần hay biểu tượng, mà còn về mặt thực tiễn, để cùng nhau đối mặt với những thách thức chung trong kỷ nguyên số.

Nhà báo Ricardo Ronquillo Bello đánh giá rằng những kinh nghiệm thực tiễn của báo chí Việt Nam trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện và ngăn chặn những thông tin sai lệch là rất quý báu đối với Cuba, nhất là trong thời điểm hiện tại, khi Cuba đang đối mặt với vô vàn khó khăn, bởi sự bao vây cấm vận của Mỹ./.

65 năm quan hệ Việt Nam-Cuba: Minh chứng sống động cho “Tình anh em" Năm 2025 được đặt tên là Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba để kỷ niệm 65 năm mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc anh em cách xa nhau nửa vòng Trái Đất.