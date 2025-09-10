Nhà báo Cuba: Sứ mệnh của TTXVN là đưa thông tin chính thống Việt Nam ra thế giới

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), nhà báo Dilbert Reyes Rodríguez, quyền Tổng biên tập báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, đã có những đánh giá sâu sắc về vai trò của TTXVN trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại La Habana, nhà báo Dilbert Reyes Rodríguez nhận định rằng việc TTXVN ra đời với tư cách là hãng thông tấn quốc gia đầu tiên chỉ 2 tuần sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Ông cho biết TTXVN đã không ngừng đa dạng hóa các kênh truyền thông để hoàn thành sứ mệnh đưa thông tin chính thống của Việt Nam ra nước ngoài, với các ấn phẩm như Báo ảnh Việt Nam, Vietnam News, Le Courrier du Vietnam, VietnamPlus, cổng thông tin trực tuyến cung cấp tin tức bằng 6 ngôn ngữ và kênh Truyền hình Thông tấn (2010-2024).



Theo nhà báo Rodríguez, đó là một trong những thế mạnh khẳng định tầm quan trọng và phạm vi tiếp cận ngày càng tăng của TTXVN. Bằng cách phổ biến tin tức Việt Nam ra quốc tế, các nền tảng của TTXVN đã góp phần nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như cung cấp thông tin cho các phương tiện truyền thông nước ngoài và đáp ứng nhu cầu thông tin của kiều bào ở nước ngoài.



Ông Rodríguez cho biết để hoàn thành tốt hơn sứ mệnh xã hội của mình, TTXVN được biết đến trong hệ sinh thái truyền thông khu vực và quốc tế qua việc triển khai một mạng lưới phóng viên rộng khắp tại toàn bộ các tỉnh, thành trong nước và có mặt tại hàng chục quốc gia.

Theo ông, việc triển khai này, cùng với chất lượng của các nhà báo và cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại, đã cho phép TTXVN thực hiện thành công vai trò phản bá quyền trong việc bảo vệ sự thật, khi hệ sinh thái truyền bá tin tức quốc tế bị các công ty độc quyền thông tin chi phối nặng nề.



Tại khu vực Mỹ Latinh, các sản phẩm truyền thông của TTXVN, bao gồm cả những sản phẩm tận dụng tối đa lợi ích của trí tuệ nhân tạo (AI) và những sản phẩm được triển khai trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau - từ báo in, báo điện tử, thiết bị di động và mạng xã hội - đã góp phần đấu tranh chống lại tin tức giả mạo và bình luận thiên vị đang lan tràn, đặc biệt là nhằm mục đích gây tổn hại đến nhận thức của công chúng tại Mỹ Latinh về Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực.



Ở góc độ hợp tác song phương, quyền Tổng biên tập Dilbert Reyes Rodríguez cho rằng, TTXVN và báo Granma có "nền tảng màu mỡ" cho hợp tác và trao đổi sản xuất báo chí.

Theo ông, hai cơ quan truyền thông có tiềm năng hợp tác lớn trong việc trao đổi nội dung liên tục, để sản phẩm báo chí của TTXVN được phản ánh trên các nền tảng của Granma, và ngược lại, để người dân Cuba và Việt Nam là những người đầu tiên có được kiến thức sâu sắc về thực tế của cả hai quốc gia.



Hơn nữa, theo nhà báo Dilbert Reyes Rodríguez, phạm vi tiếp cận quốc tế của mỗi cơ quan truyền thông sẽ được tận dụng và đối tượng khán giả của mỗi bên sẽ được nhân rộng.

Tương tự như vậy, với sự phát triển công nghệ mà TTXVN đạt được, Granma sẽ có thể tiếp cận các nguồn lực và công cụ mà cơ quan báo chí của Cuba bị hạn chế do lệnh cấm vận kinh tế và chính sách thù địch, nhiều mặt của Mỹ.

Hơn nữa, theo ông, đây sẽ là một đóng góp rất quan trọng cho Granma trong mục tiêu hiện đại hóa luồng sản xuất nội dung của mình, tạo ra các điều kiện tốt hơn để nhân rộng phạm vi tiếp cận độc giả và thực hiện bước nhảy vọt về chất lượng, dựa trên kinh nghiệm thành công của TTXVN với tư cách là một cơ quan truyền thông hàng đầu cho một xã hội xã hội chủ nghĩa và có chủ quyền./.

