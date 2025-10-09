Kỷ niệm các ngày lễ lớn đảm bảo quy mô, tầm mức, hướng đến nhân dân

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025, đã chủ trì Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban chỉ đạo...

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) được tổ chức thành công, trang trọng, đúng tầm vóc sự kiện, tuyệt đối an toàn, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Có được thành công đó là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; là trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; sự chủ động, nỗ lực, chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, chi tiết, từ sớm, từ xa và sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với đó là ý thức trách nhiệm, lòng yêu nước nồng nhiệt, tinh thần tự giác cao của nhân dân Thủ đô và cả nước. Sự đồng hành, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân doanh nghiệp cũng như sự giúp đỡ, tình đoàn kết, những tình cảm tốt đẹp của bạn bè quốc tế.

Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại hội nghị, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát biểu tham luận, trình chiếu video clip chia sẻ công tác chuẩn bị, thực hiện, bài học kinh nghiệm từ quá trình thực hiện nhiệm vụ A80.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương, chúc mừng tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đã tổ chức rất thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định giá trị thời đại và sức sống trường tồn của thắng lợi lịch sử và sức mạnh của dân tộc ta.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định những kết quả nổi bật, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm như Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, hội thảo khoa học, các cuộc gặp mặt tri ân của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ lão thành, người có công, các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân đã được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức trang trọng, thiết thực, an toàn tuyệt đối, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của sự kiện và thu hút sự quan tâm tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, lan tỏa sâu rộng trong và ngoài nước; đã thực sự trở thành ngày hội lớn của dân tộc, của non sông và của đất nước ta.

"Mỗi chương trình, mỗi hoạt động đều thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tư duy, cách làm kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Qua đó đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm xúc động, tự hào, tự tôn dân tộc, hun đúc ý chí tự lực, tự cường, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử trong nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ hôm nay," Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Công tác tuyên truyền kỷ niệm đã được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thực sự hướng về người dân, hướng về cơ sở để nhân dân ta được tham gia, thụ hưởng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và trong toàn xã hội.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhấn mạnh điều này, Thường trực Ban Bí thư hoan nghênh các cơ quan được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động trọng tâm đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác lễ tân, hậu cần, kỹ thuật y tế, đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm đã triển khai rất đồng bộ, bài bản, chu đáo và phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên trong các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.

Các đơn vị tham gia diễu binh, diễu hành đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tích cực tập luyện, hợp luyện, tinh thần nghiêm túc, kỷ luật, thống nhất đã góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức các hoạt động kỷ niệm còn những tồn tại, hạn chế, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong thời gian tới.

Cơ bản tán thành với những phương hướng, nhiệm vụ được nêu trong dự thảo báo cáo tổng kết, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh một số nội dung.

Theo Thường trực Ban Bí thư, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực và khát vọng cống hiến phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, góp phần khích lệ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Phát huy kết quả và những bài học kinh nghiệm từ các hoạt động kỷ niệm vừa qua để làm tốt hơn công tác tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong thời gian tới, đảm bảo tính chính trị, tư tưởng kiên định vững vàng, nội dung sâu sắc, hình thức đa dạng, phong phú, lan toả sâu rộng trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ; tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp giữa các cấp, các ngành, gắn công tác tuyên truyền kỷ niệm với nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025; kịp thời xây dựng, hoàn thiện đề án tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến, trong đó lưu ý các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước cần được rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo đúng quy mô, tầm mức kỷ niệm theo quy định, có nhiều điểm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và hướng đến nhân dân.

Mỗi hoạt động kỷ niệm phải góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin, phát huy nguồn lực, tạo khí thế mới, xung lực mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, tham quan trưng bày sách ảnh "A80: Tổ quốc trong tim" do Nhà xuất bản Thông tấn - Thông tấn xã Việt Nam biên soạn, xuất bản. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Thông tấn xã Việt Nam đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) biên soạn Cuốn sách ảnh “A80: Tổ quốc trong tim” - một ấn phẩm đặc biệt gồm 230 bức ảnh đẹp ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng, hào hùng và đầy cảm xúc của các cuộc duyệt binh trong suốt hành trình vẻ vang của dân tộc, từ ngày 2/9/1945 đến nay, trong đó tập trung vào Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.

Cuốn sách là bản giao hưởng rộn rã bằng hình ảnh về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đại đoàn kết của người dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tại hội nghị, ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ với những đóng góp quan trọng vào thành công của chuỗi hoạt động kỷ niệm A80, các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bùi Thị Minh Hoài, Mai Văn Chính đã trân trọng trao tặng cuốn sách ảnh “A80: Tổ quốc trong tim” tới đại diện các cơ quan đơn vị, địa phương./.

