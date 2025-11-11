Công an Hà Nội tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự tại sự kiện A80

Ngày 11/11, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; công tác tổ chức chương trình “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang chúc mừng những thành tích xuất sắc của Công an thành phố Hà Nội trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện nhân Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, chương trình “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Thành công của các hoạt động trọng đại này đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sức mạnh, uy tín, thương hiệu của Công an Thủ đô, đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, chủ động chuyển đổi phương thức hoạt động kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, hết lòng, hết sức "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ."

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Khẳng định kết quả đạt được không chỉ góp phần giữ vững môi trường an ninh, an toàn tuyệt đối, mà còn khẳng định uy tín, vị thế và thương hiệu của Công an Hà Nội - lực lượng đi đầu trong phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất," Đại tướng Lương Tam Quang tin tưởng Công an Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá thành công trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 là kết quả của tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; trong đó có Công an Thủ đô.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh thực hiện yêu cầu phát triển Thủ đô Hà Nội của Tổng Bí thư Tô Lâm và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, Thủ đô đang triển khai chương trình hành động đồng bộ, quyết liệt, đột phá và kiên trì.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thủ đô sẽ tạo điều kiện tối đa để Công an thành phố chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, không bị động trong bất cứ tình huống nào, bảo đảm sự bình yên cho người dân, cho thành phố phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo, đồng hành, hỗ trợ Công an thành phố Hà Nội trong những nhiệm vụ có tính chất vượt trội so với tầm vóc của Công an thành phố.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng, triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, coi đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng mang ý nghĩa lịch sử, thể hiện tầm vóc, bản lĩnh và uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Từ tháng 4/2025, Công an thành phố Hà Nội đã huy động tổng lực, phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các đơn vị chức năng chủ động tham mưu, triển khai các nhiệm vụ có liên quan. Đặc biệt, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Công an thành phố đã ứng trực 100% quân số trong 4 ngày cao điểm (29/8-2/9), bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và nhân dân tham dự sự kiện, góp phần quan trọng vào thành công trọn vẹn của Lễ kỷ niệm.

Chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chuỗi 35 hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: giáo dục chính trị, phong trào thi đua, văn hóa-thể thao, dân vận, đền ơn đáp nghĩa…

Ngày 8/10, tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Công an thành phố Hà Nội tổ chức “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Gần 3.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc 36 khối lực lượng đã tham gia trình diễn các trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng thu hút gần 30.000 người dân và du khách. Sự kiện tạo nên bức tranh toàn cảnh về sức mạnh, sự chuyên nghiệp và quyết tâm gìn giữ bình yên cho Thủ đô, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Hà Nội.

Cùng với đó, từ ngày 15/7-31/10, Công an thành phố triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm phục vụ các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Ngoài ra, lực lượng còn triển khai 4 cao điểm chuyên đề và hơn 30 kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên nhiều lĩnh vực, góp phần giữ vững bình yên Thủ đô.

Dịp này, Công an thành phố Hà Nội đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn./.

