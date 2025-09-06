Văn hóa

Báo chí góp phần quan trọng trong thành công chung của Lễ kỷ niệm A80

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định hiệu quả tuyên truyền của các cơ quan báo chí đã góp phần rất quan trọng vào thành công chung Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Khối "tay bút, tay máy" góp phần quan trọng vào thành công của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Khối "tay bút, tay máy" góp phần quan trọng vào thành công của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình vừa ký văn bản cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, khẳng định công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần rất quan trọng vào thành công chung Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các đơn vị liên quan thành lập Trung tâm báo chí lễ kỷ niệm.

Các hoạt động phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho lễ kỷ niệm đã thành công tốt đẹp.

Nhóm phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của cơ quan báo chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhằm thông tin kịp thời, hấp dẫn, giàu cảm xúc về các sự kiện, câu chuyện, những hình ảnh đẹp về lễ kỷ niệm và các hoạt động liên quan khác.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định đóng góp của các cơ quan báo chí đã góp phần rất quan trọng vào thành công chung của sự kiện đặc biệt này.

Trong thời gian chuẩn bị và tổ chức các hoạt động, do khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp khó tránh khỏi những sơ suất và thiếu sót ngoài ý muốn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của các cơ quan, đơn vị và các cơ quan báo chí.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng mong nhận được những ý kiến góp ý để Bộ cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai nhiệm vụ tốt hơn trong các sự kiện lớn khác của đất nước./.

80 NĂM NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

