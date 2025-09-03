80 năm Quốc khánh: Báo chí Indonesia phản ánh đậm nét về lễ diễu binh lịch sử

Nhiều tờ báo Indonesia ngày 2/9 đã phản ánh khá đậm nét về Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025), 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).



Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trang Internasional.kontan.co.id viết: "Việt Nam đã kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập khỏi ách thống trị của thực dân với cuộc diễu binh lớn nhất trong nhiều thập kỷ, trao tặng tiền mặt cho 100 triệu người dân, một gói quà tặng chưa từng có tiền lệ có thể lên tới 380 triệu USD. Nhân dịp này, gần 14.000 tù nhân cũng được ân xá và trả tự do."

Theo bài viết, hàng chục nghìn người đã đổ ra đường phố thủ đô Hà Nội, nhiều người mặc áo đỏ và mang theo cờ Việt Nam, thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ và lòng yêu nước lớn lao. Lễ kỷ niệm cũng được tổ chức trên biển, tại Vịnh Cam Ranh, với sự tham gia của một hạm đội tàu ngầm và tàu khu trục Việt Nam.



Trang TRT.Global thì có bài viết "Việt Nam kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập với nhiều kỷ lục," trong đó nêu rõ đây là sự kiện diễu binh lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Lễ kỷ niệm được dàn dựng hoành tráng này "có quy mô chưa từng có," vượt qua lễ kỷ niệm có sự tham gia của 30.000 người tại lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng năm 1985.



Tờ Koran Jakarta đăng bài với dòng tít lớn "Việt Nam kỷ niệm 80 năm ngày Độc lập với cuộc diễu hành lớn" miêu tả xe tăng, máy bay không người lái và tên lửa xếp hàng trên đường phố, trong khi trực thăng và máy bay bay trên không. Hàng nghìn người dân đã "cắm trại" qua đêm ngay trên đường phố Hà Nội để chờ đón lễ diễu binh.



Báo Kompas, báo Detik cũng đăng loạt ảnh về lễ diễu binh với nhiều hình ảnh ấn tượng và đẹp mắt của các khối diễu hành và khí tài quân sự mới nhất. Tờ báo cho biết Lễ diễu binh đã trưng bày những khí tài quân sự hiện đại nhất của Việt Nam, gồm trực thăng Mi-171, máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 và máy bay không người lái sản xuất trong nước. Hàng nghìn binh sĩ Việt Nam, cùng với quân nhân Trung Quốc, Nga và một số quốc gia khác, đã tham gia lễ diễu binh.



Báo Detik dẫn lời phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tại buổi lễ khai mạc khẳng định: "Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc."



Trang Beritasriwijaya có bài viết "Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, trao tặng tiền mặt cho nhân dân", với bình luận rằng chương trình phản ánh cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức.

Việc phát tiền mặt dự kiến sẽ tác động tích cực đến nền kinh tế Việt Nam, góp phần tăng sức mua của người dân, tăng mạnh tiêu dùng trong nước, góp phần cải thiện tăng trưởng kinh tế.



Bài viết cũng nhận định, cuộc diễu binh lần này không chỉ phô diễn sức mạnh quân sự của Việt Nam mà còn phản ánh lòng tự hào và lòng yêu nước của nhân dân. Với hàng chục nghìn chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề và trang bị vũ khí chiến đấu tối tân, cuộc diễu binh đã tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục.

Bên cạnh đó, lễ diễu binh, diễu hành còn giới thiệu nghệ thuật truyền thống Việt Nam, phản ánh văn hóa địa phương. Sự kết hợp giữa sức mạnh quân sự và di sản văn hóa đã tạo nên sức hút độc đáo với du khách.



Kênh truyền hình KontanTV cũng có phóng sự về lễ diễu binh trên Quảng trường Ba Đình, nơi vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Khoảnh khắc lịch sử này đánh dấu sự kết thúc của chế độ thực dân Pháp và mở ra hành trình dài hướng tới việc xây dựng một quốc gia có chủ quyền./.



Chuyên gia Indonesia: Việt Nam truyền cảm hứng bằng tăng trưởng và cải cách Chuyên gia Indonesia bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội sau gần 40 năm thực hiện Đổi mới.