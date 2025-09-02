Năm điểm đồng loạt bắn pháo hoa, bầu trời Thủ đô rực rỡ mừng Quốc khánh 2/9

Tối 2/9, Thủ đô Hà Nội đồng loạt tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt và màn bắn pháo hoa tại 5 điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), Sân vận động Mỹ Đình, Công viên Thống Nhất và hồ Văn Quán, tạo nên không gian lễ hội rực rỡ, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc khải hoàn” tại hồ Văn Quán (Hà Đông) do Nhà hát Kịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Hà Đông tổ chức thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức các tiết mục biểu diễn và chờ đợi màn bắn pháo hoa.

Chương trình kết hợp các loại hình ca - múa - nhạc - kịch khắc họa những chiến công oanh liệt và khát vọng độc lập, phồn vinh của dân tộc.

Tại khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật “Dưới ánh sao vàng” do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phối hợp tổ chức mang thông điệp khơi dậy tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc và kết nối quá khứ hào hùng với thế hệ trẻ hôm nay.

Chương trình có sự kết hợp giữa kịch nói, ca diễn... với nhiều ca khúc về những người chiến sỹ anh hùng như, Võ Thị Sáu, Đặng Thùy Trâm được thể hiện qua giọng ca của các ca sỹ, nghệ sỹ ưu tú và tập thể múa Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long mang đến cảm xúc sâu lắng, truyền tải thông điệp lịch sử ý nghĩa đến khán giả.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Bản hùng ca bất diệt” tại sân khấu ngoài trời Vườn hoa Lạc Long Quân thuộc phường Tây Hồ với không gian rộng lớn, thuận lợi cho đông đảo khán giả Thủ đô xem các tiết mục biểu diễn và ngắm pháo hoa.

Chương trình do Nhà hát Chèo Hà Nội chủ trì dàn dựng, phối hợp cùng các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ tổ chức. Điểm nhấn của chương trình là nghệ thuật truyền thống chèo kết hợp hài hòa với ca múa nhạc hiện đại, khắc họa tinh thần đấu tranh kiên cường cùng khát vọng độc lập tự do của dân tộc.

Các tiết mục đặc sắc lấy cảm hứng từ những đoàn văn công thời chiến, hành trình "Tự hào Việt Nam" tái hiện tinh thần theo một cách đương đại. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, chương trình nghệ thuật “80 năm - Tự hào Việt Nam” với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ tên tuổi, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp cùng hàng trăm diễn viên quần chúng.

Ngay từ đầu giờ tối, không khí quanh Hồ Gươm vô cùng sôi động, từng dòng người đổ về ngày một đông đúc để thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và chờ xem màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt.

Sân khấu rực sáng, khán giả hòa nhịp trong tiếng nhạc, tiếng vỗ tay và những nụ cười đầy háo hức. Các tiết mục ca múa nhạc, hoạt cảnh, múa đương đại, trình chiếu tư liệu kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc từ lắng đọng đến tự hào.

Ngay sau khi các chương trình kết thúc, Hà Nội đồng loạt tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 địa điểm trong 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút. Khi màn pháo hoa thắp sáng bầu trời, cả biển người như vỡ òa, tiếng reo hò của người lớn, trẻ nhỏ làm khuấy động không gian.

Giữa bầu trời rực rỡ của Thủ đô, niềm vui, niềm tự hào và sự gắn kết cộng đồng như được nhân lên, khiến lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 càng thêm trọn vẹn và khó quên.

Trong suốt lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hoạt động biểu diễn nghệ thuật cũng được đưa về phục vụ nhân dân tại các xã xa trung tâm thành phố là Thạch Thất, Phú Xuyên, Mê Linh, Ba Vì, Mỹ Đức, Đan Phượng, Ứng Hòa./.

Chiêm ngưỡng pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Tối 2/9, người dân Hà Nội được thưởng thức những màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.