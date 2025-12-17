Nỗ lực thông xe kỹ thuật Dự án Cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Đắk Lắk

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, Dự án Cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025.

Hiện, các nhà thầu thi công đang nỗ lực thực hiện theo đúng kế hoạch này vì mưa lũ khiến nhiều đoạn đường đã xây dựng hoàn thành bị hư hỏng nghiêm trọng. Một số đoạn khác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao do đồi núi hai bên đường còn nguy cơ sạt lở, sụt lún.

Ghi nhận trên công trình Cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, đoạn Chí Thạnh-Vân Phong tại Km10+780 đến Km11+300 (giáp ranh giữa xã Ô Loan và xã Tuy An Nam), nhiều hạng mục công trình đã xây dựng hoàn thành như nền đường, lề, rãnh thoát nước, kè chắn, hộ lan… nhưng bị hư hỏng nghiêm trọng do một quả đồi phía taluy dương sạt lở, sụt lún. Trong đó, mặt đường xuất hiện nhiều đoạn đứt gãy, rãnh thoát nước bong tróc các lớp bêtông, kè chắn bị đất đá đẩy về phía Đông hơn 1m.

Theo Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng)-Chủ đầu tư Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong thuộc Dự án Cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, sự cố sạt lở này xảy ra trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11 vừa qua.

Đến nay, các nhà thầu thi công vẫn chưa thể khắc phục được. Chiều dài đoạn tuyến bị hư hỏng khoảng 540m, chiều rộng khung trượt đồi núi hơn 200m. Khối lượng đất đá sạt lở cần xử lý hơn 600.000m3.

Nguyên nhân sạt lở là do điều kiện địa chất nơi đây phức tạp, đất đá xen kẽ, rời rạc, thiếu sự kết dính. Hiện, quả đồi núi bên đường hiển lộ nhiều đoạn đứt gãy, sụt lún nghiêm trọng.

Anh Trần Thái Phong, cán bộ kỹ thuật Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình 625 (đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế dự án), cho biết hiện công nhân đang tiến hành khảo sát địa hình, địa chất quả đồi núi phía taluy dương trên tuyến cao tốc Bắc-Nam qua tỉnh Đắk Lắk, đoạn Chí Thạnh-Vân Phong tại Km10+780 đến Km11+300.

Hiện trạng quả đồi này có nhiều vết nứt, ngập nước và sình lầy ở khu vực sụt lún, nhiều mạch nước ngầm đang tiếp tục chảy ra. Vì vậy, nơi đây chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng sạt lở khi có mưa lớn.

Theo ông Phạm Trường Vũ, Giám đốc Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong thuộc dự án Cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, sau khi các đơn vị tiến hành khảo sát địa hình, địa chất, Ban đã đưa ra giải pháp ban đầu là hạ tải những khối đất đá bị trượt sụt, hốt dọn vận chuyển đi nơi khác. Trong quá trình thực hiện, nhà thầu thi công cố gắng tránh các khung trượt thứ cấp phát sinh.

Khi thực hiện công đoạn này được 1/3 khối lượng, công nhân sẽ tiến hành sửa chữa mặt đường để thông xe kỹ thuật.

Mặt đường dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, qua tỉnh Đắk Lắk, bị nứt gãy do mưa lũ. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Trước lũ, Ban cố gắng phấn đấu hoàn thành thông xe kỹ thuật theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng trước ngày 19/12/2025. Tuy nhiên, với mức độ hư hỏng do bão lũ, tiến độ công trình bị chậm lại; dự kiến đến ngày 31/12/2025 thông xe kỹ thuật và đến 31/1/2026 sẽ đưa vào khai thác.

Đợt mưa lũ vừa qua cũng đã khiến nhiều đoạn khác tại Dự án Cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk bị hư hỏng nặng. Nhiều vị trí bị xói lở taluy và sạt trượt mái dốc. Nền đường bị ngâm quá lâu trong nước, đất bão hòa khiến độ chặt nền giảm mạnh.

Ở những đoạn khác, các lớp kết cấu lớp thảm nhựa cần điều kiện khô tạnh mới có thể sửa chữa ổn định. Hệ thống lán trại, trạm trộn bêtông nhựa và bê tông ximăng cùng một số thiết bị cơ giới bị hư hỏng phải tháo dỡ mang đi sửa chữa.

Tính đến đầu tháng 12, dự án đã hoàn thành khoảng 90% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, phần khối lượng còn lại tập trung chủ yếu vào các hạng mục quan trọng nhất, có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình gồm thảm bêtông nhựa mặt đường, hoàn thiện bản mặt cầu, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông...

Đây đều là những công việc đòi hỏi thời tiết ổn định, khô ráo liên tục trong nhiều ngày, đồng thời cần nền đường đạt chuẩn kỹ thuật về độ chặt và khả năng chịu tải trước khi triển khai thực hiện.

Tại Dự án Cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, thành phần Quy Nhơn-Chí Thạnh, đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cũng đang huy động nhà thầu hoàn thiện các hạng mục cuối gồm thảm bản mặt cầu và phần đường.

Do thời tiết phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn trong mùa mưa, nhà thầu đang tranh thủ ngày nắng để thi công. Một số công việc được chỉ đạo đẩy nhanh như bêtông nhựa; hệ thống an toàn giao thông; hạng mục bê tông rãnh nước, lắp đặt hộ lan, biển báo, gia cố, sơn vạch kẻ đường... để đảm bảo tiến độ.

Ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc điều hành Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh thuộc Dự án Cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk cho biết mưa lũ vừa qua đã gây mất điện và ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng khiến công đoạn thảm nhựa mặt đường chậm lại.

Hiện, các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực và phương tiện để cố gắng thực hiện các phần việc như lắp đặt an toàn giao thông, sơn mặt đường… để đảm bảo kế hoạch thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng./.

Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, sớm hoàn thành dự án, công trình giao thông trọng điểm, phục vụ nhu cầu phát triển của tỉnh, khu vực.