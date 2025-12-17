Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh được vận hành từ ngày 19/12

Đúng 0h00 ngày 19/12 tới đây, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) sẽ chính thức chuyển đổi và đưa Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới vào vận hành. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, không chỉ nâng cao năng lực điều hành cho Vùng thông báo bay (FIR) nhộn nhịp nhất cả nước mà còn là mảnh ghép hạ tầng then chốt để vận hành Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Cụ thể, VATM đã đầu tư và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật với quy mô hiện đại hàng đầu khu vực. “Trái tim" của Trung tâm là hệ thống quản lý không lưu thế hệ mới, được tích hợp đầy đủ các tính năng tiên tiến nhất hiện nay như: tối ưu hóa luồng bay đến-đi; quản lý quỹ đạo bay; các công cụ cảnh báo và hỗ trợ ra quyết định tự động; hệ thống thông tin liên lạc - "mạch máu" của công tác điều hành cũng được nâng cấp toàn diện.

Phương án chuyển đổi từ trung tâm cũ sang trung tâm mới đã được xây dựng chi tiết, với sự phối hợp chặt chẽ giữa VATM, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị quân sự, đảm bảo dịch vụ điều hành bay liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn trong thời khắc chuyển giao.

“Việc đưa Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới vào vận hành mang ý nghĩa chiến lược đối với vùng trời phía Nam - nơi có mật độ hoạt động bay cao nhất Việt Nam. Với cấu trúc vùng trời được tái thiết kế và số lượng phân khu điều hành được mở rộng, trung tâm mới sẽ giúp giảm tải áp lực cho kiểm soát viên không lưu, tối ưu hóa việc điều phối luồng bay giữa các sân bay lớn như: Tân Sơn Nhất, Long Thành, Phú Quốc và Cần Thơ. Năng lực xử lý của hệ thống mới, kết hợp với các tính năng dự báo xung đột sớm, sẽ đảm bảo sự ổn định và an toàn ngay cả trong những khung giờ cao điểm nhất,” lãnh đạo VATM cho hay.

Đặc biệt, Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới chính là hạ tầng tiền phương quan trọng phục vụ cho Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Trung tâm sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hành các chuyến bay kỹ thuật, bay hiệu chuẩn và đảm nhận kiểm soát tiếp cận đường dài cho Long Thành, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn khai thác thương mại sắp tới.

“Sự kiện 19/12 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định năng lực và cam kết của VATM trong việc hiện đại hóa hạ tầng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bầu trời Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới,” lãnh đạo VATM nhấn mạnh.

Dự án Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, gồm: tòa nhà điều hành chính diện tích hơn 2.360m² đặt trong khuôn viên Công ty Quản lý bay miền Nam; trạm kỹ thuật điện; hai tháp anten; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị chuyên ngành cùng các công trình phụ trợ.

Sau khi hoàn thành, Trung tâm sẽ cung cấp dịch vụ kiểm soát không lưu, giám sát hoạt động bay dân dụng và quân sự, dịch vụ thông tin liên lạc hàng không trong toàn bộ vùng thông báo bay (FIR) Hồ Chí Minh, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát tiếp cận cho Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 khi đưa vào khai thác./.

