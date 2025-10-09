Điều hành an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay cứu trợ tới vùng lũ phía Bắc

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Phòng không-Không quân (Bộ Quốc phòng) trong công tác bảo đảm điều hành bay an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay cứu trợ nhân đạo do bão lũ chia cắt tại một số tỉnh ở phía Bắc.

Là cơ quan chịu trách nhiệm điều hành hoạt động bay dân dụng và quân sự trong vùng trời được phân công quản lý, VATM đã chủ động triển khai, điều phối đồng bộ giữa các Trung tâm Kiểm soát không lưu khu vực, các cơ quan khí tượng hàng không, cùng Ban chỉ huy bay tại các sân bay Hòa Lạc, Kép, Gia Lâm để bảo đảm an toàn, thông suốt cho các chuyến bay đặc biệt này.

Các kiểm soát viên không lưu tại Trung tâm kiểm soát đường dài Hà Nội (ACC Hà Nội), Trung tâm kiểm soát tiếp cận tại Sân Nội Bài (APP Nội Bài) và các trạm kiểm soát bay tiền phương luôn bám sát tình hình thực tế, cập nhật liên tục thông tin khí tượng và điều kiện không lưu, điều phối luồng không lưu linh hoạt, hỗ trợ tối đa cho tổ bay trong điều kiện mưa lớn, mây thấp và tầm nhìn hạn chế.

Đơn cử, trong ngày 8/10, các đơn vị điều hành bay thuộc VATM đã phối hợp hiệu quả để bảo đảm an toàn cho 14 lượt cất cánh, hạ cánh của các chuyến bay trực thăng vận chuyển hàng cứu trợ từ các sân bay Hòa Lạc, Kép và Gia Lâm tới những địa bàn bị cô lập ở Cao Bằng, Thái Nguyên và Lạng Sơn.

Các chuyến bay do Lữ đoàn Không quân 918 và Trung đoàn Không quân 916 thực hiện đã mang theo hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu gồm lương thực, thuốc men, nước sạch, áo phao và nhu yếu phẩm, được vận chuyển đến những khu vực mà phương tiện mặt đất không thể tiếp cận do nước lũ dâng cao.

“Trong điều kiện địa hình bị ngập sâu và thời tiết xấu, nhiều chuyến bay buộc phải thả hàng từ trên không, đòi hỏi công tác phối hợp hiệp đồng và cung cấp thông tin dẫn đường phải được thực hiện chính xác, an toàn tuyệt đối,” lãnh đạo VATM nhấn mạnh.

Hoạt động điều hành bay cứu trợ nhân đạo lần này một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt của VATM trong việc bảo đảm an toàn, điều hành hiệu quả bầu trời Tổ quốc, phục vụ nhiệm vụ chính trị, quốc phòng và nhân đạo đúng với sứ mệnh của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam: “Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi chuyến bay, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào”./.

