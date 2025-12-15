Ba hãng bay sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên đến Long Thành vào ngày 19/12

Để chuẩn bị cho chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19/12 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đã triển khai nhiệm vụ thực hiện các chuyến bay tới hãng hàng không.

Theo đó, loại tàu bay được sử dụng để chuyên chở đại biểu và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước (không phải là chuyến bay thương mại) là tàu bay code E (Airbus A350, Boeing 787) của Vietnam Airlines dự kiến chặng bay Nội Bài-Long Thành-Nội Bài; tàu bay code C (Airbus A320/321) của Hãng hàng không Vietjet Air và Bamboo Airways dự kiến thực hiện chặng bay Tân Sơn Nhất-Long Thành-Tân Sơn Nhất chỉ bao gồm tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không khẩn trương rà soát, tính toán để đảm bảo đủ nhiên liệu cho tàu bay chặng Tân Sơn Nhất-Long Thành-Tân Sơn Nhất. Trường hợp cần thiết cấp nhiên liệu, các hãng hàng không làm việc với SKYPEC để cung cấp dịch vụ nhiên liệu hàng không; tự đảm bảo dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay hoặc làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ nếu cần thiết; đồng thời chủ động phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành để chuẩn bị các điều kiện khai thác của hệ thống sân đường khu bay theo yêu cầu của hãng hàng không.

Cục Hàng không cũng yêu cầu Hãng hàng không Vietjet và Bamboo Airways chuẩn bị tàu bay, tổ lái và các nhân viên kỹ thuật cần thiết theo yêu cầu; rà soát, cập nhật các thông tin số liệu, thông số kỹ thuật của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (đã được công bố tin tức hàng không) để phục vụ cho các chuyến bay ngày 19/12/2025.

Các hãng hàng không chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để thống nhất phương án cung cấp dịch vụ cho các chuyến bay ngày 19/12/2025 và làm việc với các cơ quan đơn vị liên quan như Cục Hàng không Việt Nam để cấp phép bay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để thực hiện các thủ tục về an ninh hàng không theo quy định...

Vào chiều nay (ngày 15/12), Cảng Hàng không Long Thành đã chính thức đón tàu bay thương mại đầu tiên hạ cánh do Vietnam Airlines thực hiện. Đây là chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên tiếp đất tại Sân bay Long Thành, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá lần cuối các điều kiện khai thác, chuẩn bị cho chuyến bay chính thức dự kiến hạ cánh vào ngày 19/12.

Chuyến bay mang số hiệu VN5001 được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner với trọng tải tương đương một chuyến bay thương mại cất cánh từ Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15h20 và đã hạ cánh xuống Sân bay Long Thành lúc 16h ngày 15/12. Ngay sau đó, chuyến bay VN5002 cũng đã cất cánh thành công từ Sân bay Long Thành cùng ngày.

Sự kiện này giữ vai trò quan trọng trong việc đánh giá toàn diện hạ tầng kỹ thuật, quy trình phục vụ và khả năng phối hợp giữa các đơn vị tại sân bay lớn nhất Việt Nam.

Chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên do Vietnam Airlines thực hiện đã hạ cánh thành công xuống Sân bay Long Thành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết việc đưa tàu bay thương mại hạ cánh thành công tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác, qua đó tạo nền tảng để Long Thành trở thành một trung tâm kết nối hàng không mới của khu vực.

“Vietnam Airlines cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đối tác nhằm bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho hành khách tại sân bay mới,” ông Tuấn nhấn mạnh.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, được định hướng trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại và một trong những trung tâm trung chuyển mới của Việt Nam trong tương lai, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không và giao thương quốc tế./.

