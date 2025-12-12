Bộ Xây dựng: Tuyệt đối không vì tiến độ mà đánh đổi chất lượng công trình

Bộ Xây dựng vừa có phản hồi thông tin liên quan đến vấn đề một số công trình kém chất lượng, nhưng vẫn được nghiệm thu, đưa vào sử dụng không bao lâu hư hỏng, xuống cấp và đề nghị cấp có thẩm quyền quyết liệt xử lý các công trình này và những tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đang tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai các dự án.

Mặt khác, Bộ Xây dựng đã có nhiều chỉ thị, công điện, văn bản yêu cầu các chủ thể tham gia dự án, nhất là các chủ đầu tư quán triệt đầy đủ, kịp thời, thường xuyên các chỉ đạo của Bộ đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động đầu tư xây dựng đến từng cán bộ, nhân viên, người lao động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Đến nay, các công trình xây dựng do Bộ Xây dựng quản lý sau khi hoàn thành đều phát huy hiệu quả đầu tư.

Về công tác quản lý chất lượng, Bộ Xây dựng xác định chất lượng công trình luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu; tuyệt đối không vì tiến độ mà đánh đổi chất lượng, mà lơ là kiểm soát chất lượng.

Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, trong đó: yêu cầu các cơ quan tham mưu, tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai dự án; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc quản lý, điều hành mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong suốt quá trình thực hiện dự án; có chế tài xử lý các nhà thầu vi phạm về chất lượng;

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ chất lượng các hạng mục công trình tuân thủ hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định hiện hành, không để xảy ra các sai sót, không đảm bảo chất lượng.

Song song đó, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý chặt chẽ chất lượng công trình từ khâu khảo sát, thiết kế đến tổ chức thi công, nghiệm thu cụ thể: hồ sơ thiết kế của các dự án phải được lập và thẩm tra bởi các đơn vị tư vấn đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm; quá trình thẩm định, phê duyệt được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ quy định của pháp luật; các nhà thầu thi công đều là các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm, đã từng tham gia nhiều công trình, dự án; quá trình tổ chức thi công được giám sát chất lượng bởi tư vấn giám sát, chủ đầu tư.

Riêng các công trình trọng điểm, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng tổ chức kiểm tra hồ sơ thiết kế, công tác tổ chức thi công tại hiện trường trong các đợt kiểm tra định kỳ và trước khi hoàn thành đưa vào khai thác; sử dụng đơn vị tư vấn kiểm định độc lập, thực hiện song song việc kiểm định trong quá trình triển khai thi công nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng các hạng mục đã thi công, kịp thời khắc phục các khiếm khuyết nhằm đáp ứng kỹ thuật, chất lượng theo quy định.

Đến nay, các công trình xây dựng do Bộ Xây dựng quản lý sau khi hoàn thành đều đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng được nhu cầu của người dân và xã hội./.

